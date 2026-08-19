Bouře jménem Sára. Maličká Češka oškliví hvězdám tenis, i Sabalenková už si všimla

Po více než dvou letech od senzační jízdy turnajem v Madridu je Sára Bejlek znovu mezi šestnáctkou nejlepších na jednom z velkých podniků kategorie WTA 1000. Dvacetiletá tenistka v americkém Cincinnati vyřadila už tři hvězdné soupeřky a čeká ji bitva se světovou jedničkou. Hra drobné Češky fascinuje tenisovou planetu a budí stále větší respekt.
Bejlek, hráčka vychovávaná na antuce, letos překvapivě exceluje na tvrdém povrchu. Na rychlých kurtech, kde by podle papírových předpokladů měly vládnout zejména vysoké ranařky, způsobuje 157 centimetrů vysoká Češka pořádný rozruch.
V únoru šokovala na pětistovce v Abú Zabí, z kvalifikace tam došla až k prvnímu titulu na elitním okruhu a posunula se mezi nejlepších 40 hráček světa.
Na hardu se prosazuje i nyní. V Cincinnati už rozdrtila někdejší finalistku US Open a světovou jedničku Karolínu Plíškovou 6:0, 6:2, v ničení slavných krajanek pokračovala i ve druhém kole, v němž si ve dvou setech poradila s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Barborou Krejčíkovou.
A nezastavila ji ani Ruska žijící v Praze, světová osmnáctka Jekatěrina Alexandrovová. Bejlek v úterý triumfovala po obratu 4:6, 6:1, 6:2.
Během jednoho z rozhovorů přiznala, že láska k tvrdému povrchu ji plně omámila až letos. „Vždycky jsem měla nejradši antuku, ale po Blízkém východě jsem změnila názor,“ odpověděla se smíchem.
„Na antuce a trávě to pro mě bylo letos hodně těžké. Už jsem se opravdu těšila, až si zase zahraju na tvrdém povrchu. A tady je zatím všechno super,“ uvedla tenistka z Hrušovan nad Jevišovkou.
Server Tennis Majors ji označil za „zabijačku hvězd“. Oficiální web ženské asociace ji zase připodobnil k bouři, která po cestě likviduje jednu velkou soupeřku za druhou.
„Je rychlá jako blesk,“ napsala WTA k výměně z utkání proti krajance Plíškové.
„Wow, je jako cihlová zeď,“ ulevil si komentátor v posledním duelu proti Alexandrovové, v němž Češka Rusku přiváděla k zoufalství svou houževnatou obranou.
„Tohle byla zdrcující bouře,“ dodal obdivně po mečbolu.
Bejlek nedávno přiznala, že podobný vzestup od sebe očekávala už dřív. Uvízla ale v začarovaném kruhu.
„Měla jsem pocit, že můžu být mnohem lepší, než jaká jsem do té doby byla. Pár let jsem se potýkala se zdravím, to mě vždycky zastavilo. Když už jsem se dostala do formy, znovu jsem se zranila. Prošla jsem si spoustou vzestupů a pádů. Byl to začarovaný kruh. Po titulu v Abú Zabí ze mě spadla tíha,“ popsala Češka.
V Ohiu ohromuje dravostí, agresivitou, minimem nevynucených chyb, zdánlivě nevyčerpatelným fyzickým fondem a schopností vrátit prakticky cokoli a hvězdným sokyním znechutit tenis.
Zvládne se dostat pod kůži i světové jedničce Aryně Sabalenkové?
To tenisové publikum zjistí v noci na čtvrtek středoevropského času. Jisté je, že i běloruská superstar se bude mít na pozoru. Už si totiž všimla, co Bejlek dokáže.
„Je to skvělá hráčka. Dívala jsem se na kousek jejího zápasu proti Alexandrovové. Neskutečně dobře se hýbe, je nesmírně motivovaná a hraje každý míček úplně naplno. Bude to parádní bitva, těším se na to,“ vyjádřila se Sabalenková v rozhovoru pro Tennis Channel.
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