Boston jede, vyhrál pošesté v řadě. Pastrňák a Zacha znovu pomohli bodovým přísunem

David Pastrňák a Pavel Zacha v sobotním zápase NHL zaznamenali po dvou asistencích u výhry hokejistů Bostonu nad Chicagem 5:2. Pastrňák byl zvolen druhou a Zacha třetí hvězdou utkání. Adam Klapka gólem a přihrávkou podpořil jako druhá hvězda zápasu vítězství Calgary 4:2 nad Islanders, za které chytal David Rittich.
Druhý nejlepší český střelec v historii NHL Pastrňák se přihrávkami číslo 38 a 39 podepsal pod první a poslední gól Bruins.
Po jeho asistencích Charlie McAvoy v úvodu druhé třetiny snížil na 1:2 a v 52. minutě Marat Chusnutdinov skóre uzavřel.
Další člen českého olympijského výběru Zacha si v druhé polovině prostředního dějství připsal dvacátou asistenci v sezoně, když obránce Mason Lohrei vyrovnal, poté byl u vítězné trefy Viktora Arvidssona.
Boston vyhrál pošesté v řadě a ve Východní konferenci mu patří šestá pozice.
Pětadvacetiletý Klapka svůj bodově nejúspěšnější večer sezony odstartoval gólem v čase 23:04, kdy tečí zvýšil vedení Flames na 2:0. Krátce před polovinou zápasu se pak přihrávkou podílel na třetím gólu Justina Kirklanda.
V brankovišti Islanders nastoupil jihlavský rodák Rittich, jenž z 19 střel inkasoval čtyřikrát.
Výsledky NHL:
Buffalo - Minnesota 4:5 v prodl. (1:2, 3:2, 0:0 - 0:1)
Branky: 11. McLeod, 31. Krebs, 32. Quinn, 37. Tuch - 10. M. Foligno, 20. Hartman, 22. Tarasenko, 38. Q. Hughes, 62. Zuccarello. Střely na branku: 24:35. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. Zuccarello (oba Minnesota), 3. Quinn (Buffalo).
Philadelphia - NY Rangers 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)
Branky: 7. Konecny, 37. Sanheim, 49. Zegras - 8., 26. a 29. Zibanejad, 8. a 35. Panarin, 9. Othmann. Střely na branku: 28:28. Diváci: 19.669. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Panarin, 3. Othmann (všichni NY Rangers).
Calgary - NY Islanders 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)
Branky: 12. Šarangovič, 24. Klapka, 30. Kirkland (Klapka), 32. Kuzněcov - 33. Pageau, 58. Anders Lee. Střely na branku: 19:30. Rittich odchytal za NY Islanders 52:16 minut, z 19 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 78,9 procenta. Diváci: 17.358. Hvězdy zápasu: 1. Bahl, 2. Klapka, 3. Andersson (všichni Calgary).
Utah - Seattle 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
Branky: 21. a 55. Schmidt, 3. Stenlund, 25. Schmaltz, 56. Crouse, 60. Hayton (Vejmelka) - 2. Eberle, 36. Beniers, 38. Stephenson. Střely na branku: 30:21. Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, z 21 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Schmidt, 2. Crouse, 3. Schmaltz (všichni Utah).
Ottawa - Montreal 5:6 v prodl. (0:2, 4:1, 1:2 - 0:1)
Branky: 21. B. Tkachuk, 24. Stützle, 36. Cozens, 39. Perron, 48. Sanderson - 4. a 56. Slafkovský, 18. a 61. Caufield, 25. Josh Anderson, 57. A. Carrier. Střely na branku: 34:19. Diváci: 18.020. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Slafkovský (oba Montreal), 3. Sanderson (Ottawa).
New Jersey - Carolina 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Branky: 45. Meier - 34., 35. a 56. Svečnikov, 49. Blake. Střely na branku: 30:35. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Sebastian Aho, 3. Andersen (všichni Carolina).
Pittsburgh - Columbus 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0)
Branky: 10. Clifton, 18. Rakell, 59. Crosby - 3. Aston-Reese, 28. Marčenko, 38. Heinen, rozhodující sam. nájezd Coyle. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18.296. Hvězdy zápasu: 1. Heinen (Columbus), 2. Crosby (Pittsburgh), 3. Merzlikins (Columbus).
Washington - Florida 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Branky: 23. a 31. Chychrun - 14. Greer, 32. Bennett, 36. Balinskis, 59. Lundell, 60. Verhaeghe. Střely na branku: 24:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Bennett (Florida), 2. Chychrun (Washington), 3. Balinskis (Florida).
Winnipeg - Toronto 3:4 v prodl. (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)
Branky: 23. Iafallo, 29. Connor, 43. Niederreiter - 30. Matthews, 46. Ekman-Larsson, 56. McMann, 64. Domi. Střely na branku: 30:37. Diváci: 15.225. Hvězdy zápasu: 1. Domi (Toronto), 2. Niederreiter (Winnipeg), 3. Ekman-Larsson (Toronto).
Chicago - Boston 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
Branky: 17. Greene, 19. Kaiser - 22. McAvoy (Pastrňák), 35. Lohrei (Zacha), 40. Arvidsson (Zacha), 50. Lohrei, 52. Chusnutdinov (Pastrňák). Střely na branku: 24:23. Diváci: 20.388. Hvězdy zápasu: 1. Lohrei, 2. Pastrňák, 3. Zacha (všichni Boston).
Vancouver - Edmonton 0:6 (0:0, 0:6, 0:0)
Branky: 24. a 35. Roslovic, 32. a 36. K. Kapanen, 27. Hyman, 37. Podkolzin. Střely na branku: 31:35. Diváci: 18.845. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic, 2. K. Kapanen, 3. Jarry (všichni Edmonton).
Vegas - Nashville 7:2 (0:1, 2:0, 5:1)
Branky: 38. Holtz, 39. Theodore, 46. Dorofejev, 49. Stone, 53. Reinhardt, 54. Marner, 56. Kolesar (Hertl) - 15. Evangelista, 60. F. Forsberg. Střely na branku: 36:29. Diváci: 17.988. Hvězdy zápasu: 1. Theodore, 2. Marner, 3. Schmid (všichni Vegas).
Anaheim - Los Angeles 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)
Branky: 7. McTavish, 65. Granlund - 26. Kempe. Střely na branku: 32:18. Diváci: 16.214. Hvězdy zápasu: 1. Granlund, 2. McTavish, 3. Husso (všichni Anaheim).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
46
29
4
13
162:119
62
2.
Detroit
49
29
4
16
153:150
62
3.
Montreal
49
27
7
15
168:164
61
4.
Boston
49
28
2
19
164:150
58
5.
Buffalo
47
26
5
16
157:148
57
6.
Toronto
48
24
8
16
162:158
56
7.
Florida
47
25
3
19
145:156
53
8.
Ottawa
47
22
6
19
156:159
50
Metropolitní divize:
1.
Carolina
49
30
4
15
171:144
64
2.
NY Islanders
48
26
5
17
141:134
57
3.
Pittsburgh
47
22
11
14
150:144
55
4.
Washington
49
24
6
19
157:143
54
5.
Philadelphia
47
22
8
17
141:149
52
6.
Columbus
48
22
7
19
148:160
51
7.
New Jersey
48
24
2
22
127:149
50
8.
NY Rangers
49
21
6
22
132:150
48
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
46
33
8
5
185:110
74
2.
Dallas
48
27
9
12
162:135
63
3.
Minnesota
49
27
9
13
155:140
63
4.
Utah
49
25
4
20
153:135
54
5.
Nashville
48
23
4
21
138:161
50
6.
St. Louis
48
19
8
21
120:163
46
7.
Chicago
48
19
7
22
133:154
45
8.
Winnipeg
47
19
6
22
144:148
44
Pacifická divize:
1.
Vegas
47
24
12
11
160:145
60
2.
Edmonton
49
24
8
17
165:158
56
3.
San Jose
47
24
3
20
148:168
51
4.
Seattle
47
21
9
17
130:141
51
5.
Anaheim
48
24
3
21
158:172
51
6.
Los Angeles
48
19
13
16
125:136
51
7.
Calgary
48
21
4
23
126:143
46
8.
Vancouver
48
16
5
27
126:176
37
