18. 1.
Sport

Boston jede, vyhrál pošesté v řadě. Pastrňák a Zacha znovu pomohli bodovým přísunem

ČTK

David Pastrňák a Pavel Zacha v sobotním zápase NHL zaznamenali po dvou asistencích u výhry hokejistů Bostonu nad Chicagem 5:2. Pastrňák byl zvolen druhou a Zacha třetí hvězdou utkání. Adam Klapka gólem a přihrávkou podpořil jako druhá hvězda zápasu vítězství Calgary 4:2 nad Islanders, za které chytal David Rittich.

David Pastrňák a Morgan Geekie
David Pastrňák a Morgan GeekieFoto: Reuters
Druhý nejlepší český střelec v historii NHL Pastrňák se přihrávkami číslo 38 a 39 podepsal pod první a poslední gól Bruins.

Po jeho asistencích Charlie McAvoy v úvodu druhé třetiny snížil na 1:2 a v 52. minutě Marat Chusnutdinov skóre uzavřel.



Další člen českého olympijského výběru Zacha si v druhé polovině prostředního dějství připsal dvacátou asistenci v sezoně, když obránce Mason Lohrei vyrovnal, poté byl u vítězné trefy Viktora Arvidssona.

Boston vyhrál pošesté v řadě a ve Východní konferenci mu patří šestá pozice.

Pětadvacetiletý Klapka svůj bodově nejúspěšnější večer sezony odstartoval gólem v čase 23:04, kdy tečí zvýšil vedení Flames na 2:0. Krátce před polovinou zápasu se pak přihrávkou podílel na třetím gólu Justina Kirklanda.

V brankovišti Islanders nastoupil jihlavský rodák Rittich, jenž z 19 střel inkasoval čtyřikrát.

Výsledky NHL:

Buffalo - Minnesota 4:5 v prodl. (1:2, 3:2, 0:0 - 0:1)

Branky: 11. McLeod, 31. Krebs, 32. Quinn, 37. Tuch - 10. M. Foligno, 20. Hartman, 22. Tarasenko, 38. Q. Hughes, 62. Zuccarello. Střely na branku: 24:35. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. Zuccarello (oba Minnesota), 3. Quinn (Buffalo).

Philadelphia - NY Rangers 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)

Branky: 7. Konecny, 37. Sanheim, 49. Zegras - 8., 26. a 29. Zibanejad, 8. a 35. Panarin, 9. Othmann. Střely na branku: 28:28. Diváci: 19.669. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Panarin, 3. Othmann (všichni NY Rangers).

Calgary - NY Islanders 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

Branky: 12. Šarangovič, 24. Klapka, 30. Kirkland (Klapka), 32. Kuzněcov - 33. Pageau, 58. Anders Lee. Střely na branku: 19:30. Rittich odchytal za NY Islanders 52:16 minut, z 19 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 78,9 procenta. Diváci: 17.358. Hvězdy zápasu: 1. Bahl, 2. Klapka, 3. Andersson (všichni Calgary).

Utah - Seattle 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

Branky: 21. a 55. Schmidt, 3. Stenlund, 25. Schmaltz, 56. Crouse, 60. Hayton (Vejmelka) - 2. Eberle, 36. Beniers, 38. Stephenson. Střely na branku: 30:21. Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, z 21 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Schmidt, 2. Crouse, 3. Schmaltz (všichni Utah).

Ottawa - Montreal 5:6 v prodl. (0:2, 4:1, 1:2 - 0:1)

Branky: 21. B. Tkachuk, 24. Stützle, 36. Cozens, 39. Perron, 48. Sanderson - 4. a 56. Slafkovský, 18. a 61. Caufield, 25. Josh Anderson, 57. A. Carrier. Střely na branku: 34:19. Diváci: 18.020. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Slafkovský (oba Montreal), 3. Sanderson (Ottawa).

New Jersey - Carolina 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky: 45. Meier - 34., 35. a 56. Svečnikov, 49. Blake. Střely na branku: 30:35. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Sebastian Aho, 3. Andersen (všichni Carolina).

Pittsburgh - Columbus 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 10. Clifton, 18. Rakell, 59. Crosby - 3. Aston-Reese, 28. Marčenko, 38. Heinen, rozhodující sam. nájezd Coyle. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18.296. Hvězdy zápasu: 1. Heinen (Columbus), 2. Crosby (Pittsburgh), 3. Merzlikins (Columbus).

Washington - Florida 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Branky: 23. a 31. Chychrun - 14. Greer, 32. Bennett, 36. Balinskis, 59. Lundell, 60. Verhaeghe. Střely na branku: 24:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Bennett (Florida), 2. Chychrun (Washington), 3. Balinskis (Florida).

Winnipeg - Toronto 3:4 v prodl. (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)

Branky: 23. Iafallo, 29. Connor, 43. Niederreiter - 30. Matthews, 46. Ekman-Larsson, 56. McMann, 64. Domi. Střely na branku: 30:37. Diváci: 15.225. Hvězdy zápasu: 1. Domi (Toronto), 2. Niederreiter (Winnipeg), 3. Ekman-Larsson (Toronto).

Chicago - Boston 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Branky: 17. Greene, 19. Kaiser - 22. McAvoy (Pastrňák), 35. Lohrei (Zacha), 40. Arvidsson (Zacha), 50. Lohrei, 52. Chusnutdinov (Pastrňák). Střely na branku: 24:23. Diváci: 20.388. Hvězdy zápasu: 1. Lohrei, 2. Pastrňák, 3. Zacha (všichni Boston).

Vancouver - Edmonton 0:6 (0:0, 0:6, 0:0)

Branky: 24. a 35. Roslovic, 32. a 36. K. Kapanen, 27. Hyman, 37. Podkolzin. Střely na branku: 31:35. Diváci: 18.845. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic, 2. K. Kapanen, 3. Jarry (všichni Edmonton).

Vegas - Nashville 7:2 (0:1, 2:0, 5:1)

Branky: 38. Holtz, 39. Theodore, 46. Dorofejev, 49. Stone, 53. Reinhardt, 54. Marner, 56. Kolesar (Hertl) - 15. Evangelista, 60. F. Forsberg. Střely na branku: 36:29. Diváci: 17.988. Hvězdy zápasu: 1. Theodore, 2. Marner, 3. Schmid (všichni Vegas).

Anaheim - Los Angeles 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 7. McTavish, 65. Granlund - 26. Kempe. Střely na branku: 32:18. Diváci: 16.214. Hvězdy zápasu: 1. Granlund, 2. McTavish, 3. Husso (všichni Anaheim).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

46

29

4

13

162:119

62

2.

Detroit

49

29

4

16

153:150

62

3.

Montreal

49

27

7

15

168:164

61

4.

Boston

49

28

2

19

164:150

58

5.

Buffalo

47

26

5

16

157:148

57

6.

Toronto

48

24

8

16

162:158

56

7.

Florida

47

25

3

19

145:156

53

8.

Ottawa

47

22

6

19

156:159

50

Metropolitní divize:

1.

Carolina

49

30

4

15

171:144

64

2.

NY Islanders

48

26

5

17

141:134

57

3.

Pittsburgh

47

22

11

14

150:144

55

4.

Washington

49

24

6

19

157:143

54

5.

Philadelphia

47

22

8

17

141:149

52

6.

Columbus

48

22

7

19

148:160

51

7.

New Jersey

48

24

2

22

127:149

50

8.

NY Rangers

49

21

6

22

132:150

48

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

46

33

8

5

185:110

74

2.

Dallas

48

27

9

12

162:135

63

3.

Minnesota

49

27

9

13

155:140

63

4.

Utah

49

25

4

20

153:135

54

5.

Nashville

48

23

4

21

138:161

50

6.

St. Louis

48

19

8

21

120:163

46

7.

Chicago

48

19

7

22

133:154

45

8.

Winnipeg

47

19

6

22

144:148

44

Pacifická divize:

1.

Vegas

47

24

12

11

160:145

60

2.

Edmonton

49

24

8

17

165:158

56

3.

San Jose

47

24

3

20

148:168

51

4.

Seattle

47

21

9

17

130:141

51

5.

Anaheim

48

24

3

21

158:172

51

6.

Los Angeles

48

19

13

16

125:136

51

7.

Calgary

48

21

4

23

126:143

46

8.

Vancouver

48

16

5

27

126:176

37

