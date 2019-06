Chybí vám vítězná mentalita, opřel se Becker do mladých tenisových hvězdiček

před 2 hodinami

Bývalý německý tenista Boris Becker kritizoval generaci mladých hráčů za to, že nedokážou narušit dominanci "velké trojky" třicátníků Rogera Federera, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče. Podle šestinásobného grandslamového šampiona je problém v hlavě, mladí podle něj nemají správný přístup.

Federer (37 let), Nadal (33) a Djokovič (32) ovládli posledních deset grandslamů, naposledy v neděli španělský antukový specialista Nadal porazil ve finále Roland Garros pětadvacetiletého Rakušana Dominica Thiema.

"Právě jsem četl statistiku, že žádný z aktivních hráčů mladších 28 let mimo velkou trojku, s výjimkou Thiema a Milose Raonice, nebyl v grandslamovém finále," řekl jednapadesátiletý Becker, jenž mimo jiné pracuje jako expert pro televizní stanici Eurosport.

Dalšími grandslamovými finalisty v posledních třech letech byli Juan Martín del Potro, Kevin Anderson, Marin Čilič a Stan Wawrinka - všichni třicátníci.

"To není moc dobrá vizitka pro hráče pod 28 let. A neberu ty řeči, že ti ostatní jsou příliš dobří. Měli bychom se spíš zabývat kvalitou a přístupem hráčů mladších 28 let, protože tohle přece nedává smysl," poukázal na neschopnost mladé generace sesadit z trůnu dlouholeté dominátory bývalý hvězdný teenager, který vyhrál Wimbledon už v 17 letech.

"Mám velký respekt k Rogerovi, Rafovi a Novakovi, ale mladí hráči by se měli ukázat. Samozřejmě, jednou už budou (velká trojka) příliš staří, ale člověk chce vidět předání pochodně v době, kdy jsou na vrcholu. Chceme vidět, jak je Stefanos (Tsitsipas) a Dominic porážejí, když jsou stále ještě velmi dobří," jmenoval Becker dva zástupce mladé generace.

"Je to určitá mentalita, kterou ti mladí nemají a ty tři hvězdy ano. Není to o forhendech, o kondici. Je to o přístupu, o nastavení mysli, které rozhodují o vítězstvích a porážkách," dodal Becker.