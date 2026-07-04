Bomba na mečbol překvapila všechny. Prostě jsem odmítla prohrát, líčila Nosková

Po proměněném mečbolu padla na trávu s obrovskou úlevou. Linda Nosková přežila mečbol se svou neoblíbenou soupeřkou Rumunkou Soranou Cirsteovou a postoupila do osmifinále Wimbledonu. Promluvila i o zvláštním zranění.
Londýn (od našeho zpravodaje) - Už před zápasem mluvila o šestatřicetileté Rumunce s velkou nechutí. Ve třetím kole Wimbledonu to měl být jejich už pátý společný zápas a mladá Češka to s veteránkou měla 1:3.
Tenistka z Bukurešti všude prohlašuje, že jde o její poslední sezonu, jenže od té doby, kdy svůj konec oznámila, hraje nejlépe v životě a stoupá žebříčkem.
Proto Nosková o jejím konci nechce ani slyšet. „Nevěřím jí, že skončí,“ kroutila hlavou ještě před sobotní bitvou.
Ta byla nakonec mimořádně vyrovnaná. Češka prohrála první set, druhým ale srovnala a v dramatické koncovce třetí sady odvracela dokonce mečbol. Na něj ale zahrála dělový bekhend křížem, kterým překvapila všechny včetně soupeřky.
„Prostě jsem odmítla prohrát,“ pobavila všechny novináře odpovědí na otázku, co se jí při takové ráně honilo hlavou.
Když v závěru proměnila svůj čtvrtý mečbol, šla do kolen. Obrovsky se jí ulevilo.
„Tyto zápasy jsou na velkých turnajích a grandslamech klíčové. Vždycky se objeví nějaký těžký moment, kterým si člověk musí projít, aby se dostal k těm příjemnějším fázím. Se Soranou jsem čekala extrémně náročný duel. Ona hraje do posledního míče, takže dlouho nebylo jasné, kdo má výhodu, jestli ta na servisu, nebo na příjmu. Jsem ráda, že je to za mnou,“ odfoukla si Češka.
Přiznala, že její styl vůbec nemá ráda a musela si pořádně pročistit hlavu od třech porážek, které jí Cirsteaová v letošní sezoně už uštědřila. Navíc do zápasu nastupovala s obvázaným stehnem.
„Natáhla jsem si hamstring při strečinku po prvním singlu a od té doby to nebylo úplně ideální. Naštěstí mě to bolelo jen v jedné specifické pozici, do které se na kurtu moc nedostávám. Už včera při čtyřhře jsem si ověřila, že je to docela v pohodě,“ vysvětlila.
Jenže paradoxně po prvním setu obvaz nechala v šatně a začala hrát lépe.
„Dneska jsem si to nechala zafáčovat spíš pro klid v duši. Ale ano, trochu mě to omezovalo, nejsem zvyklá s tím hrát. I to možná přispělo k tomu, že jsem to po prvním setu sundala. Noha už je ale v pořádku, nešla jsem do zápasu s bolestí a rozhodně mě to nijak nelimitovalo,“ dodala.
O čtvrtfinále si to v pondělí rozdá s hvězdnou Američankou Madison Keysovou, se kterou ještě nikdy nehrála.
„Řekla bych, že máme podobný herní styl, který se mi hodně líbí. Hraje agresivně od základní čáry a snaží se hrát co nejrychleji. Má skvělý servis, o který se hodně opírá. Bude to zajímavá zkušenost a velký zápas, věřím, že jiný, než ten dnešní,“ prohlásila.
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