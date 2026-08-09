Bolí to, přiznal Djokovič a naznačil rychlý konec. Odhalil, co ho dohání k šílenství

Pořád je schopný porážet drtivou většinu soupeřů, i přes značně omezený program obdivuhodně zůstává členem elitní světové pětky. Navzdory tomu ale srbský tenisový gigant Novak Djokovič v posledních týdnech opakovaně vyjadřuje nebývalou rezignaci. Blíží se rychlý konec kariéry nejúspěšnějšího hráče historie?
V devětatřiceti letech už si uvědomuje své limity. Cítí, že mu i přes řadu úctyhodných výkonů, mezi něž se v aktuální sezoně řadí třeba finále Australian Open nebo semifinále Wimbledonu, ujíždí vlak.
A přiznává, že tenhle pocit není ani trochu příjemný.
Vítěz rekordních 24 grandslamů ve dvouhře nedávno odhalil, jak specifickou a úmornou výzvu pro něj představuje soupeření s mladými hegemony současného tenisu Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem.
Když Djokovič sváděl v předchozí éře nezapomenutelné souboje s Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem, šlo podle něj o střetnutí třech diametrálně odlišných stylů. Nyní je to jinak.
„Teď, když jsou Alcaraz a Sinner dominantními silami tenisu, mi tihle kluci strašně připomínají mě samotného,“ poznamenal Srb v populární show The Shop během Fanatics Festu v New Yorku, kde se objevil po boku basketbalové megastar LeBrona Jamese.
„Když proti nim stojím, říkám si, že snad hraju sám proti sobě z doby před deseti nebo patnácti lety. Musím říct, že mít na kurtu tenhle pocit docela bolí. Vím totiž přesně, jak na ně vyzrát, ale jsem toho ještě schopný?“ svěřil se rodák z Bělehradu.
Djokovič prohrál se Sinnerem osm z posledních devíti zápasů. Alcaraze porazil dvakrát ze šesti posledních střetnutí.
Víc než výsledky ho ale stresuje jiná věc: skutečnost, že s věkem přicházejí velké výkyvy, na které známý perfekcionista nebyl zvyklý.
Vzhledem k tomu, čeho dosáhl, je pro Djokoviče těžké přijmout, jak jeho úroveň klesá.
„Jeden den hraju na tréninku nebo v zápase fenomenálně a další den jako bych nebyl ve své kůži. Jako bych byl úplně jiný člověk. Není snadné se s tím vyrovnat. Najednou nedokážete předvídat, kam míč poletí. Máte pocit, že jste o krok pomalejší než hráč na druhé straně. A to vás dohání k šílenství,“ popsal.
Ve světě tenisu logicky sílí pocit, že se nezadržitelně blíží konec Srbovy úchvatné kariéry. Djokovič to nepopírá, naopak. O této variantě před pár týdny promluvil s nečekanou upřímností.
„Pořád mám pocit, že můžu soutěžit na nejvyšší úrovni, a výsledky to potvrzují. Ale ano, ten okamžik se blíží,“ přiznal srbský fenomén.
Z jeho slov vyplynulo, jak velkým tématem je pro něj nevyhnutelný konec kariéry.
„Andre Agassi, jeden z největších hráčů všech dob, se objevil v mém dokumentu a řekl: ‚Nevím, kdy přijde Novakův konec, ale jsem si jistý, že až přijde, přijde rychle.‘ Myslím, že má pravdu,“ naznačil Djokovič možný vývoj.
Podle něj neexistuje nic jako dokonale naplánovaný a perfektně načasovaný odchod.
„Samozřejmě bych lhal, kdybych řekl, že mě tyhle myšlenky nenapadají. Napadají. A nevím, jestli existuje nějaký ideální způsob, jak ukončit kariéru. Takže se pořád snažím užívat si soutěžení. A o tomhle si promluvíme později,“ vzkázal pátý hráč světového žebříčku.
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