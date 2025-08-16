Tenis

Reakce na divoké drby. Obří talent českého tenisu osvětlil příčiny tajemného pádu

Brenda Fruhvirtová se po roce výrazného trápení vrací na kurty. Obří talent českého tenisu vystoupal loni v červnu na životní 87. místo světového žebříčku, potom ale přišel strmý pád. Osmnáctiletá hráčka teď prozradila, že za její tajemnou pauzou nebyly pouze zdravotní problémy.
Brenda Fruhvirtová
Brenda Fruhvirtová | Foto: ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf

Už od loňského léta se na kurtech objevovala pouze sporadicky, poslední profi zápas odehrála letos v březnu v Trnavě, od té doby o ní tenisový svět nic nevěděl. 

Mladší z talentovaných sester, které v juniorských kategoriích naprosto válcovaly veškerou konkurenci, tajemné ticho ukončila až před čtrnácti dny, kdy oznámila, že se chystá její návrat na tenisové dvorce.

"Od konce ledna jsem bojovala se zraněním zad, takže jste mě už nějakou dobu na kurtech neviděli. Musela jsem ujít dlouhou cestu, abych mohla zase trénovat a dělat to, co miluji nejvíc. Na turnaje se vrátím v září," vysvětlila tehdy.

Nyní přišla na svém Instagramu s dalším prohlášením. 

"Minulý rok jsem se hodně potýkala s depresemi, panickými atakami a úzkostí, takže pro mě bylo velmi těžké držet krok. Na kurtu se mi nedařilo, ale mimo něj to bylo ještě horší," svěřila se mladá tenistka.

Mezi fanoušky i u tenisové veřejnosti mezitím kolovala celá řada divokých spekulací. Právě těm se teď Fruhvirtová rozhodla učinit přítrž.

"Opravdu bolí, když slyším, jak si lidé vyprávějí různé drby, protože netuší, čím jsem si procházela," dodala.

S pravdou ven se prý rozhodla jít i kvůli lidem, kteří se potýkají s podobnými problémy a bojí se přiznat pravdu.

"Jsem hrdá na to, kam až jsem došla, jak tvrdě jsem na sobě pracovala a kým jsem se stala. Samozřejmě jsou pořád dny, kdy je to těžké, ale většinou si užívám, že jsem zdravá a že se můžu soustředit na ten nejkrásnější sport. Vždy se o sebe starejte," vzkázala Fruhvirtová fanouškům.

V letech 2022 a 2023 vyhrála patnáct titulů na okruhu ITF a začala se rychle prosazovat i na nejvyšším okruhu. Momentálně jí ale na rankingu WTA patří až 758. pozice. 

