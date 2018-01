Boj do posledního dechu. Strýcová šílela, Plíšková měla poker face. Těžko se naštvu v noci, smála se

před 8 hodinami

Karolína Plíšková a Barbora Strýcová svedly první tenisovou bitvu od doby, kdy si prohodily trenéry.

Melbourne - Na tuhle bitvu se čeští tenisoví fanoušci těšili už od loňského října, kdy v médiích probublávaly zprávy o tom, jak Karolína Plíšková fedcupové parťačce Barboře Strýcové přetáhla trenéra Tomáše Krupu. Po třech měsících, během nichž stihly bývalé kamarádky zakopat válečnou sekeru, na ni došlo v osmifinále Australian Open.

Nastoupily k ní až s jedenáctou hodinou večerní australského času a okamžitě bylo jasné, že světla na centrálním kurtu Roda Lavera se jen tak zhasínat nebudou. Vždyť po 40 minutách hry bylo skóre teprve 3:3 a 30:30.

"Bára mě překvapila, že hrála až tak dobře. Podmínky jí sedly, zápas mi vzal spoustu fyzických i psychických sil," cituje Tenisový svět slova bývalé světové jedničky.

V jednom hráčském boxu Krupa, v druhém někdejší kouč Plíškové David Kotyza. Další průběh zápasu potvrzoval, že trenéři připravily hráčky na své bývalé svěřenkyně dokonale.

Plíšková hrála chladnokrevně od základní čáry a občas vytáhla pověstný servis, Strýcová se zase skvěle bránila, měnila rytmus hry a když bylo potřeba, klidně se i plazila po zemi a rozdírala si kolena do krve.

"Věděla jsem, že jinak to s Karolínou nejde. Nemohla jsem čekat na její chybu, to by mě vystřílela za hodinu. Dala jsem do toho všechno a mohla jsem vyhrát," prohlásila rodačka z Plzně.

Ale nevyhrála. Sice v tiebreaku získala první set, poté už ale na o šest let mladší protivnici nestačila poměrem 3:6 a 2:6. Na kurtu strávily dvě hodiny a 42 minut.

Vedle dvou herních stylů, se střetly i dva různé charaktery. Zatímco Strýcová prožívala každý míček, vyhazovala raketu do vzduchu a z některých svých chyb téměř šílela, Plíšková držela celý zápas poker face, který porušila jen jedním ušklíbnutím, když se ve druhé sadě divila soupeřčině použití jestřábího na její servis, který byl evidentně dobrý.

Rennae Stubbsová, která shodou okolností s českou jedničkou loni na podzim trenérsky spolupracovala, dělala po zápase na kurtu s vítězkou rozhovor. Výraz ve tváři Plíškové označila slovy, že byl "jako okurka".

"Cože? No, tak to děkuju. Uvnitř se ale odehrávalo něco jiného, ono je těžké se naštvat někdy ve dvě ráno," dodala s úsměvem Plíšková.

Ve čtvrtfinále ji teď čeká nejméně oblíbená soupeřka ze všech, současná světová jednička Rumunka Simona Halepová. "Myslím, že na tomhle povrchu mám větší šanci ji porazit, zápas s Bárou mě dobře připravil, protože to bude podobná soupeřka," věří Češka.