Bohyně, šampionka, máma. Oblečení Sereny v Paříži znovu vzbudilo rozruch

před 43 minutami

Nebyla by to Serena Williamsová, kdyby v Paříži nezaujala svým tenisovým outfitem. Americká legenda po roce opět odstartovala grandslamové Roland Garros v originálním kostýmu.

Na loňský poprask si přitom nelze nevzpomenout. V aréně Philippa Chatriera se tehdy po příchodu Sereny Williamsové ze všech stran ozýval šepot. Ještě zesílil, když se ukázalo, že přiléhavý černý overal není jen rozehrávacím oděvem, ale že v něm Američanka skutečně nastoupí k zápasu prvního kola proti Kristýně Plíškové.

Jejího superhrdinského obleku byly brzy plné sociální sítě a několik dní jako by se v Paříži ani neřešilo nic jiného.

Serena v oděvu Kočičí ženy vyvolala pozdvižení | Video: Associated Press | 00:42

Williamsová zmiňovala řadu různých významových přesahů. "Vždycky mě bavilo žít ve světě fantazie. Cítím se jako válečník, princezna bojovnice," například.

Nebo: "Úbor reprezentuje všechny ženy, které si prošly řadou věcí, jak mentálně, tak fyzicky se svým tělem. Ty které po těhotenství získávaly zpět sebevědomí a víru v sebe sama."

A zmiňovala i čistě funkční charakter, "kočíčí oblek" totiž řešil její problémy s krevními sraženinami.

Někomu se outfit líbil, někomu naopak. A spory ohledně toho, zda byl vkusný či nikoli, probíhaly poměrně dlouho. Než je rázně ukončil prezident francouzské tenisové federace Bernard Giudicelli. "Myslím si, že občas zajdeme až příliš daleko. Serenin outfit už příště nebude akceptován. Každý musí respektovat hru a místo," postavil se jednoznačně na stranu odpůrců.

Williamsová letos přišla se symbolickou odpovědí a na kurt k zápasu prvního kola proti Rusce Djačenkové dorazila v novém modelu, který opět vymyslela ve spolupráci s oděvním gigantem Nike. Přece jen tradičněji pojaté tenisové oblečení doplnila pláštěm popsaným čtyřmi hesly ve francouzštině: Královna, šampionka, máma a bohyně.

"Jsou to označení, která pro mě hodně znamenají. Připomínají všem, že mohou být šampionkami a královnami. To se mi líbí," vysvětlila sedmatřicetiletá hráčka, která Roland Garros ovládla v letech 2002, 2003 a 2015.

Současná světová desítka plášť na samotný zápas pochopitelně sundala. A po prohrané první sadě Rusku působivě přejela. 2:6, 6:1, 6:0. Na pozápasové tiskové konferenci se pak o jejím oblečení hodně mluvilo, zatímco bujné diskuse na sítích už žily vlastním životem.

Američanka vysvětlila poselství a tentokrát odmítla, že by její úbor byl zdrojem superschopností. "To opravdu nevím. Moje superschopnost byla, že jsem se nějak udržela v zápase," smála se dotazům.

Aby se vzpamatovala z tragické první sady, oblékla po ní dokonce ještě jednu vrstvu oblečení. "Zima mi nebyla. Jen jsem trochu blázen, abych řekla pravdu. Musela jsem něco změnit. Říkala jsem si: Musím zkusit něco jiného. Není to o mém forhendu, ale o mých šatech," bavila se Williamsová vlastní pověrčivostí.

Do epicentra dění, v němž by ale nejspíš stanula tak jako tak, se třiadvacetinásobná grandslamová šampionka dostala prostřednictvím outfitu. Podobně jako loni, kdy v Paříži následně vyhrála tři kola, aby kvůli zranění nenastoupila do očekávaného osmifinále proti Marii Šarapovové.

Letos Williamsová doufá v delší jízdu. Její druhou soupeřkou na pařížské antuce bude Japonka Kurumi Naraová.