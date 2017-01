Blbé losy mě provázejí odmala, hlesl Berdych. Ale je lepší potkat Federera dřív, než se rozehraje

před 52 minutami

Česká jednička ušetřila v prvním kole Australian Open síly. Berdych doufá, že se mu budou hodit. Jeho los v úvodních zápasech totiž rozhodně není snadný.

Melbourne – V prvním kole se nestihl unavit. A i když po postupu tvrdil, že takové výhry ho netěší, dobře ví, že ušetřené síly se mohou v australské výhni nadmíru hodit.

Tomáš Berdych v úvodním utkání Australian Open rozdrtil v první sadě Itala Lucu Vanniho 6:1, jeho soupeř pak pro zranění rozehraný zápas vzdal. Čechovi stačila k postupu půlhodina.

"Můj tenis už není o tom, abych měl extrémní radost z prvního kola. Teď má být pár dní horko, takže je fajn, že si člověk čas na kurtu takhle zkrátí. Na krásu se nehraje, je to za mnou. Hotovo,“ okomentoval snadný postup svěřenec Chorvata Gorana Ivaniševiče.

Rozhodně ho nijak netrápí, že se na úvod turnaje nerozehrál. "Vůbec, to je to poslední. Ani do posilovny nejdu, už jsem na to starý," smál se český tenista. "Je lepší síly ušetřit, budou se hodit, když chci dojít až na konec," dodal.

Harrison? Umí být nebezpečný

Teď čeká českou jedničku Američan Ryan Harrison, dvaaosmdesátý hráč světového žebříčku. A Berdych před silou čtyřiadvacetiletého tenisty varuje. „Umí být nebezpečný, ačkoliv to jeho postavení na žebříčku úplně neukazuje. Loni jsme spolu v Torontu sehráli vyrovnanou bitvu,“ vzpomněl si na osmifinálové utkání, které ovládl až po setech 6:4, 6:7, 6:4.

Nicméně už nyní se v souvislosti s Berdychem mluví spíše o duelu třetího kola. V něm by totiž desátý hráč světového žebříčku mohl nastoupit proti legendárnímu Rogeru Federerovi.

"Naučil jsem se, že nemá smysl se zabývat věcmi, které nemůžu ovlivnit. Ať se stane cokoliv, soustředím se jen na svoje věci. Je to ale Roger, bude určitě hladový,“ poznamenal český tenista. O den dříve v Melbourne ale přece jen těžký los okomentoval podrobněji. A trochu si novinářům postěžoval.

Roger dlouho nehrál, chlácholí se

"Víte co? Absolutně mě ten los nepřekvapuje, mě tyhle věci provázejí už odmala. Jestli chcete mluvit o blbých losech, přijďte za mnou," smál se Berdych při představě, že na osmnáctinásobného grandslamového šampiona narazí už v souboji o postup mezi šestnáct nejlepších.

"Když jsem se dozvěděl, jak los dopadl, nebylo to tedy pro mě nic překvapivého. I soupeři, které mám před ním, jsou docela slušní, takže mě čeká ostrý start do turnaje," dodal a snažil se přece jen na nelehké situaci najít něco dobrého.

"Roger taky dlouho nehrál a není legrace naskočit hned do turnaje, který se hraje na tři sety. A já jsem dost zkušený na to, abych se s tím nějak popral. Od toho jsem tady a nemůžu si vybírat. A nakonec je možná lepší hrát s ním dřív, než se rozehraje," myslel Berdych pozitivně.

Nechci mít žádné výčitky, tvrdí

A stejně pozitivně český hráč zněl, když mluvil o kurtech, které jsou letos v Melbourne přece jen o něco rychlejší než v minulosti. "Jsou o stupeň rychlejší, bude to celkem zajímavé. Pokud jde o mě, rozhodně mi to nevadí, pro mě je to spíš lepší varianta. I míče jsou rychlé a celkem dobře kontrolovatelné," popsal Berdych podmínky, jež by jeho hře mohly sedět.

Už léta platí, že pro Tomáše Berdycha je hlavním cílem pro zbytek kariéry pokusit se o zisk premiérového grandslamového titulu. I nyní Čech tvrdí, že na svém vysněném úspěchu nepřestává pracovat. Nevzdává se.

"Pokusil jsem se v tréninku všechno zintenzivnit. Pokusil jsem se podívat na každý detail, jestli by ještě nešel nějak vylepšit. Zkouším zkrátka všechno, co se dá. Nechci mít žádné výčitky. Udělám maximum," slíbil Berdych.

