Za tisíce dolarů prodala část ruky. Šílený osud Ukrajinky, co chtěla vládnout světu

Ukrajinka konečně žije svůj sen. Ve čtyřiadvaceti letech udělala v Jižní Americe klíčové kroky k tomu, aby se mohla živit výhradně tenisem.
Olijnyková vyhrála dva turnaje nižší kategorie za sebou, vítěznou trofej v listopadu pozvedla nejprve v argentinském Tucumanu a poté i v chilské Colině, tam dokonce bez ztráty jediného setu.
V rankingu WTA se premiérově vyhoupla do elitní stovky a světem tenisu proběhl její jedinečný příběh.
Když jí bylo deset let, rodina musela ze dne na den opustit Ukrajinu. Důvody byly politické, její otec totiž veřejně kritizoval tehdejší vládu proruského politika Viktora Janukovyče.
"Rodiče mi řekli, že naši rodinnou firmu zničila policie. Tátu ukazovali v televizi, byly o něm reportáže. Bylo divné vidět ho na obrazovce. Krátce poté přišel pozdě v noci domů, poprosil všechny, aby vypnuli mobily a sbalili si nejnutnější věci," vyprávěla před osmi lety pro italský web Ubitennis.
"Museli jsme doma nechat domácí mazlíčky. Jeli jsme celou noc. Pamatuju si, jak máma celou dobu plakala," vzpomínala.
Rodina odcestovala do Chorvatska, kde obdržela politický azyl.
A "Saška", i když nepatřila k nejtalentovanějším juniorkám, stále snila velký sen: stát se tenisovou profesionálkou.
"Nejsem žádné zázračné dítě, přesto chci vládnout světu. Chci hrát profesionálně, vyhrávat grandslamy a olympijské hry. Ale hlavně chci být po celý život spojená s tenisem. Neumím si představit život bez něj," prohlásila v šestnácti letech.
Musela se protloukat sama, bez oficiální podpory národního tenisového svazu a v roce 2021 zaujala neobvyklým rozhodnutím, jak si finančně pomoci.
Za více než 5 tisíc dolarů prodala přes OpenSea - největší trh s NFT - doživotní práva na oblast své pravé ruky mezi loktem a ramenem, o rozměrech 15 na 7,5 centimetrů.
Kupujícímu tím umožnila vybrat si tetování, které si následně nechá udělat.
"Váš umělecký předmět nebo vzkaz přinesu na každý tenisový kurt, kde budu hrát," napsala Olijnyková v inzerátu na OpenSea. "Jelikož je mi teprve dvacet let a moje sportovní kariéra je na vzestupu, věřím, že to budou jedny z největších tenisových destinací na světě," dodala.
O čtyři roky později k nim má nakročeno. V lednu by se hráčka žijící v Záhřebu měla na Australian Open vzhledem k aktuálnímu žebříčkovému postavení dočkat prvního grandslamového startu.