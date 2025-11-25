Tenis

Za tisíce dolarů prodala část ruky. Šílený osud Ukrajinky, co chtěla vládnout světu

Aleš Vávra Aleš Vávra
Aktualizováno před 1 hodinou
Působivé tažení sedmnáctileté vycházející hvězdy českého tenisu Laury Samson o víkendu v Chile ukončila ukrajinská soupeřka Oleksandra Olijnyková. Na povrch se poté prodral nevšední příběh, který rodačku z Kyjeva čerstvě dovedl až do první světové stovky.
Oleksandra Olijnyková
Oleksandra Olijnyková | Foto: Klansek Velej / Sportida / Sipa Press / Profimedia

Ukrajinka konečně žije svůj sen. Ve čtyřiadvaceti letech udělala v Jižní Americe klíčové kroky k tomu, aby se mohla živit výhradně tenisem.

Olijnyková vyhrála dva turnaje nižší kategorie za sebou, vítěznou trofej v listopadu pozvedla nejprve v argentinském Tucumanu a poté i v chilské Colině, tam dokonce bez ztráty jediného setu.

V rankingu WTA se premiérově vyhoupla do elitní stovky a světem tenisu proběhl její jedinečný příběh.

Když jí bylo deset let, rodina musela ze dne na den opustit Ukrajinu. Důvody byly politické, její otec totiž veřejně kritizoval tehdejší vládu proruského politika Viktora Janukovyče.

"Rodiče mi řekli, že naši rodinnou firmu zničila policie. Tátu ukazovali v televizi, byly o něm reportáže. Bylo divné vidět ho na obrazovce. Krátce poté přišel pozdě v noci domů, poprosil všechny, aby vypnuli mobily a sbalili si nejnutnější věci," vyprávěla před osmi lety pro italský web Ubitennis.

"Museli jsme doma nechat domácí mazlíčky. Jeli jsme celou noc. Pamatuju si, jak máma celou dobu plakala," vzpomínala.

Rodina odcestovala do Chorvatska, kde obdržela politický azyl. 

A "Saška", i když nepatřila k nejtalentovanějším juniorkám, stále snila velký sen: stát se tenisovou profesionálkou. 

"Nejsem žádné zázračné dítě, přesto chci vládnout světu. Chci hrát profesionálně, vyhrávat grandslamy a olympijské hry. Ale hlavně chci být po celý život spojená s tenisem. Neumím si představit život bez něj," prohlásila v šestnácti letech. 

Související

Svět tenisu v úžasu. Hvězdy ukazují luxusní dovolené, Češka pomáhá dětem v Africe

Linda Nosková - Jessica Pegulaová, Peking 2025

Musela se protloukat sama, bez oficiální podpory národního tenisového svazu a v roce 2021 zaujala neobvyklým rozhodnutím, jak si finančně pomoci.

Za více než 5 tisíc dolarů prodala přes OpenSea - největší trh s NFT - doživotní práva na oblast své pravé ruky mezi loktem a ramenem, o rozměrech 15 na 7,5 centimetrů.

Kupujícímu tím umožnila vybrat si tetování, které si následně nechá udělat.

"Váš umělecký předmět nebo vzkaz přinesu na každý tenisový kurt, kde budu hrát," napsala Olijnyková v inzerátu na OpenSea. "Jelikož je mi teprve dvacet let a moje sportovní kariéra je na vzestupu, věřím, že to budou jedny z největších tenisových destinací na světě," dodala.

O čtyři roky později k nim má nakročeno. V lednu by se hráčka žijící v Záhřebu  měla na Australian Open vzhledem k aktuálnímu žebříčkovému postavení dočkat prvního grandslamového startu.

Související

Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

Alexander Bublik, French Open 2025
 
Mohlo by vás zajímat

Svět tenisu v úžasu. Hvězdy ukazují luxusní dovolené, Češka pomáhá dětem v Africe

Svět tenisu v úžasu. Hvězdy ukazují luxusní dovolené, Češka pomáhá dětem v Africe

Konec obrovské šance, litoval selhání Čechů Lojda. A ukázal na kometu příští sezony

Konec obrovské šance, litoval selhání Čechů Lojda. A ukázal na kometu příští sezony

Kvůli očkování špinil Djokoviče, teď ho žádal o odpuštění. Šampion zaujal reakcí

Kvůli očkování špinil Djokoviče, teď ho žádal o odpuštění. Šampion zaujal reakcí

Další posun talentovaných Češek. Projděte si tenisové žebříčky

Další posun talentovaných Češek. Projděte si tenisové žebříčky
Infografika
Tenis sport Obsah

Právě se děje

před 16 minutami
Desítky lidí protestovaly před ambasádou USA proti Trumpovu plánu pro Ukrajinu
Zahraničí

Desítky lidí protestovaly před ambasádou USA proti Trumpovu plánu pro Ukrajinu

Protest nazvaný "Ne Mnichovu 2025: Neprodávejte Ukrajinu!" se uskutečnil také v Brně, Jičíně, Opavě, České Lípě, Teplicích a Přerově.
před 37 minutami
Slavia - Bilbao. Sešívaní budou v Edenu usilovat o první výhru v Lize mistrů
Fotbal

ŽIVĚ
Slavia - Bilbao. Sešívaní budou v Edenu usilovat o první výhru v Lize mistrů

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Athleticem Bilbao.
před 41 minutami
Pokud Češi postoupí na MS, hrozí jim peklo. Jsou v koši s Jordánskem, Curacaem, Haiti
Fotbal

Pokud Češi postoupí na MS, hrozí jim peklo. Jsou v koši s Jordánskem, Curacaem, Haiti

Pokud mistři světa Argentinci a mistři Evropy Španělé vyhrají na MS v příštím roce základní skupinu, nestřetnou se dříve než ve finále.
před 59 minutami
"Č*rák, idiot, ty vole," vzkázal Hřibovi zastupitel z ANO. Nadávky zachytil mikrofon
1:49
Politika

"Č*rák, idiot, ty vole," vzkázal Hřibovi zastupitel z ANO. Nadávky zachytil mikrofon

Vulgarismy zazněly ve chvíli, kdy vedle zastupitele mluvil Patrik Nacher. Redakce Aktuálně.cz si pořídila záznam ze čtvrtečního jednání na magistrátu.
Aktualizováno před 1 hodinou

U Vratislavi se FlixBus mířící do Prahy srazil s autem, jeho řidička zemřela

U polské Vratislavi dnes odpoledne havaroval autobus dopravce FlixBus mířící do Prahy. Srazil se s osobním vozidlem, jehož řidička podle serveru gazetawroclawska.pl zemřela. Při nehodě se zranil její…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou

Brazilský nejvyšší soud smí Bolsonarovi nařídit nástup k výkonu trestu

Rozsudek, který poslal do vězení na 27 let brazilského exprezidenta Jaira Bolsonara, nabyl podle nejvyššího soudu právní moci. Uvádí to dnes brazilská média. Sedmdesátiletý Bolsonaro, který je nyní…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Za tisíce dolarů prodala část ruky. Šílený osud Ukrajinky, co chtěla vládnout světu
Tenis

Za tisíce dolarů prodala část ruky. Šílený osud Ukrajinky, co chtěla vládnout světu

Působivé tažení sedmnáctileté vycházející hvězdy českého tenisu Laury Samson o víkendu v Chile ukončila ukrajinská soupeřka Oleksandra Olijnyková.
Další zprávy