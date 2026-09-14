Bizarní závěr US Open. Zverev netušil, že vyhrál, Američané znovu ostrouhali

Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona 6:3, 7:6, 5:7, 6:2. Nejvýše nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý grandslamový titul.
Devětadvacetiletý Zverev zdolal Sheltona i v šestém vzájemném zápase. Ve Flushing Meadows napravil finálový nezdar z roku 2020, kdy prohrál s Rakušanem Dominicem Thiemem. Stal se prvním německým vítězem US Open od triumfu Borise Beckera v roce 1989.
O šest let mladší Shelton, který plnil roli turnajové osmičky, nevyužil šanci na zisk prvního grandslamového titulu. Ve finále turnaje "velké čtyřky" byl poprvé. Posledním americkým vítězem mužské dvouhry na US Open tak zůstává Andy Roddick, který triumfoval v roce 2003.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - finále:
Zverev (1-Něm.) - Shelton (8-USA) 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.
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