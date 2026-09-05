Bizarní scéna v New Yorku. Sabalenková přerušila zápas kvůli zápachu z publika

Měla skvěle rozjetý začátek bitvy osmifinále US Open, ale stejně jí to nedalo. Aryna Sabalenková se sebrala a šla si stěžovat na ostrý zápach, který se k ní dostal z publika. I přes bizarní pauzu v utkání pak slavila postup mezi šestnáctku nejlepších závěrečného grandslamu sezony.
Areál ve Flushing Meadows je tím pověstný už léta. Tenisové kurty jen kousek od rušné ulice či přilehlého parku a hlavně benevolence amerických úřadů.
To všechno přispívá k tomu, že si rok co rok tenisté a tenistky stěžují, že během bojů US Open cítí zápach z vykouřené marihuany.
Letos se zatím nejhlasitěji ozvala přímo světová jednička Aryna Sabalenková. V bitvě 3. kola na stadionu Louise Armstronga vedla nad Kamillou Rachimovovou z Uzbekistánu 2:0 a 30:0, když se zasekla v přípravě na podání a začala se rozhlížet kolem.
Pak si vyměnila pár posunků se svým týmem a zamířila rovnou k rozhodčí.
„Tady někdo kouří trávu. Nevadí vám to? Protože je to fakt síla,“ rýpla si Běloruska.
Sudí na umpiru předala informaci někomu z pořadatelů, ale zápas pokračoval dál a favoritka ho dovedla k výhře 6:3 a 6:4.
Sabalenková se nad situací pozastavila i na pozápasové tiskové konferenci.
„Je složité zvládat takový zápach, když se zrovna snažíte podávat nejlepší výkon,“ postěžovala si.
Sama nedokázala určit, odkud se zápach vzal, protože v areálu je kouření zakázáno.
„Nevím, jestli to šlo z davu, nebo zvenčí. Dnes do stadionu hodně foukalo. Ale doufám, že si na to ti kuřáci už budou dávat pozor,“ dodala úřadující tenisová královna.
Zároveň ale přiznala, že v tomto ohledu není zrovna puritánka. „Víte, je mi to jedno, ať si všichni kouří, co chtějí, ale ať to nedělají kolem tenisových kurtů. Jestli to tu budu čichat dál, půjdu se opít,“ vtipkovala Sabalenková.
Zatímco v tenisovém areálu se kouřit nesmí vůbec, v New Yorku je jinak povoleno zapálit si dokonce i marihuanu, musí vám ale být více než 21 let.
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