Bizarní boj o titul v Adelaide. Tenistky neodehrály žádné semifinále

Za zasílání obchodních sdělení bez souhlasu adresáta bude lidem zřejmě hrozit pokuta až 100 tisíc korun. Firmy se za toto provinění vystaví stejně jako dosud až desetimilionové sankci. Sankce za nevyžádaná obchodní sdělení bude udělovat Úřad pro ochranu osobních údajů. Počítá s tím novela o některých službách informační společnosti, kterou v pátek sněmovna schválila. Normu nyní dostane k projednání Senát.

Novou dozorovou pravomoc získá novelou Český telekomunikační úřad. Bude spočívat v dozoru nad povinnostmi vyplývajícími z evropského nařízení, které upravuje on-line zprostředkovatelské služby.

Sněmovní hospodářský výbor do novely prosadil úpravu, podle níž Český telekomunikační úřad v případě méně závažného porušení vždy upozorní poskytovatele zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelem internetového vyhledávače na jeho pochybení a vyzval jej k nápravě do 15 dnů. Pokud by pochybení napraveno nebylo, měl by úřad projednat provinění jako přestupek.

Novela má také zabránit diskriminaci aplikací malých a středních podniků ve prospěch aplikací velkých firem poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb. Řeší také neodůvodněné odstranění podniku z elektronického tržiště nebo jeho špatné umístění ve výsledcích vyhledávání a hodnocení a řazení ve výsledcích vyhledávání. Tato provinění mají být nově také zařazena pod desetimilionovou sankci.