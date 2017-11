Bitvy jako v Hopman Cupu. Kids Tour přivede na Štvanici top hráče z Česka, Slovenska i Rakouska

před 1 hodinou

Praha - Sní, že si jednou zahrají ve Fed Cupu nebo Davis Cupu, teď si to mohou vyzkoušet. V sobotu se totiž na pražské Štvanici utkají nejlepší tenisté do 12 let z Česka, Slovenska a Rakouska o to, kdo pojede na týdenní pobyt do Nice na tréninkovou akademii Patricka Mouratoglua.

Spíše než klasické týmové soutěže ITF ale připomíná superfinále Kids Tour Hopman Cup, který hrají dospělá smíšená družstva vždy na přelomu roku. I tady hraje z každé země dívka a chlapec, oba hrají proti zástupci dalšího týmu dvouhru a nakonec i smíšenou čtyřhru.

"Jde už o čtvrtý ročník, původně se hrálo jen v České republice a končilo se takovým Masters mezi českými kluby, pak se přidalo Slovensko, letos poprvé tu máme i Rakousko, takže bylo nutné vymyslet, ještě takovéhle superfinále, kde se utkají ti nejlepší ze všech zemí proti sobě," vysvětlil Aktuálně.cz ředitel Kids Tour Martin Holiš.

Soutěž probíhá celý rok, děti se během sezony utkávají na regionálních turnajích, poté ti nejlepší v daných zemích změří síly v národním Masters a pak je tu listopadové superfinále. Motivace vyhrát je velká, vítězná dvojice bude týden na špičkové akademii s profesionálním zázemím.

"V předchozích ročnících jsme děti posílali na Floridu, nyní díky novému partnerovi pojedou na akademii do Nice. Pro ně je to obrovská zkušenost už vůbec, že někam vycestují, navíc v akademii se trénuje s daleko větším nasazením než u nás, to je pro ně velký přínos," dodává Holiš.

Kvantum zkušeností naberou malí talenti i během superfinále. Trenéři je totiž mohou během zápasů aktivně koučovat. Sice nesedí s hráčem na lavičce jako během Fed Cupu či Davis Cupu, ale tenista si je může pokynem ruky přivolat na kurt, když bude cítit, že potřebuje radu. I v tom vidí pořadatelé výhody Kids Tour.

"Zatím bychom byli rádi, aby si to sedlo v tomhle složení a stalo se to tradiční soutěží. Uvidíme, jak budou spokojeni Rakušané, ale vzali to hodně prestižně, poslali sem i národního trenéra. Jednáme ale například i s Maďarskem, které by se k nám mohli připojit. Zatím bych to ale dál nehnal," prozradil plány ředitel Kids Tour.

Českou stranu letos reprezentují Vojtěch Petr a Nikola Bartůňková, Slováky Michal Krajčí a Sára Šarinová, z Rakouska přijeli Moritz Lesjak a Marlies Liel Rothensteinerová.