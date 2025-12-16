Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků

Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
Je to velké téma jinak okurkové sezony tenisového roku, kdy většina hráčů buď odpočívá na dovolené, nebo se připravuje na novou šňůru turnajů.
Sabalenková se chystá na ostrý zápas proti Kyrgiosovi, který proběhne 28. prosince. V Dubaji před 17 tisíci diváky.
Naváže na slavný souboj pohlaví z roku 1973 mezi tehdy 29letou Kingovou a 55letým Bobbym Riggsem, který legendární Američanka vyhrála 3:0 na sety.
Duel současné běloruské královny a vyhlášeného australského bouřliváka se v posledních týdnech stal terčem kritiky a prostor pro vyjádření dostala právě i Kingová.
„S tímhle zápasem mě vůbec nemůžete srovnávat. S Bobbym jsme hráli na tři vítězné sety na regulérním kurtu,“ rýpla si dvaaosmdesátiletá Američanka v rozhovoru pro BBC, která bude prosincový zápas vysílat.
Naráží na to, že pořadatelé se tentokrát pokusí upravit podmínky ve prospěch Sabalenkové. Bude k dispozici jen jeden servis, Běloruska nastoupí na kurt, který bude mít o devět procent menší rozměry.
„Jediná podobnost je v tom, že tam bude jeden muž a jedna žena. To je všechno. V mém utkání byl jasný politický odkaz. Věděla jsem, že musím vyhrát, aby se udála nějaká společenská změna,“ vzpomíná Kingová.
Ve stejném roce jejího tehdejšího zápasu totiž založila Ženskou tenisovou asociaci a udělala revoluční krok k rovnosti mezi tenisty a tenistkami na okruhu.
„Snad to bude skvělý zápas, přála bych si, aby Sabalenková vyhrála. Ptáte se mě, jestli to ublíží ženskému tenisu? Může se to stát, ale já nikdy netvrdila, že ženy jsou lepší než muži,“ dodala.
Sabalenkovou čeká souboj s výrazně mladším soupeřem než byl Riggs. Kyrgiosovi je třicet a ještě před třemi lety si zahrál finále Wimbledonu. Nyní se ovšem vrací na okruh po vážném zranění kolene.
