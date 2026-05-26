„Bezohledný sobec.“ Pomlouvaly ji, když dobyla svět. Teď zoufalá čínská ikona pláče

Měla být jednou z vladařek světového tenisu, získala olympijské zlato a došla do finále Australian Open. V poslední době ale čínská superstar Čeng Čchin-wen zabředá do stále svízelnější situace. Po porážce v prvním kole Roland Garros se rozplakala na tiskové konferenci. Čeká ji tvrdý pád.
V Číně byla národní hrdinkou už před olympijskými hrami v Paříži, na nich ale zašla ještě dál. Ukončila letitou neporazitelnost Igy Šwiatekové na pařížské antuce, získala zlatou medaili ve dvouhře a vykročila k nesmrtelnosti.
V pouhých jednadvaceti letech Čeng Čchin-wen dobyla svět tenisu, soutěže v oblíbenosti mezi soupeřkami ale nikdy nevyhrávala.
Naopak. Na povrch v průběhu let vylézalo, že má čínská hráčka řadu odpůrců, a to i mezi svými kolegyněmi.
Začalo to konfliktem s Emmou Navarrovou. Když ambiciózní Američanka s Číňankou vypadla na olympiádě, zastavila se s ní u sítě a něco jí poměrně dlouze vyčítala.
„Jen jsem jí řekla, že ji jako soupeřku nerespektuju. Myslím si, že věci řeší docela bezohledně a sobecky,“ vysvětlovala Navarrová po utkání. „Je těžké čelit soupeřce, které si vůbec nevážím,“ dodala.
Čeng poté reagovala. „Jsem šťastná za to, že mi to řekla. Mohu to zkusit napravit a stát se lepší hráčkou i lepším člověkem. Nebudu to brát jako útok, protože prohrála zápas. Řekla mi, že nechápe, jak můžu mít tolik fanoušků,“ prohlásila čínská hvězda.
K její kritice se po prohraném olympijském finále přidala i poražená Donna Vekičová.
„Koluje o ní řada kontroverzních příběhů, ale já o nich teď nebudu mluvit," uvedla tajemně a Číňance vyčítala nesportovní chování během zápasu.
To, že má čínská tenistka svůj svérázný přístup a příliš se nezajímá o své soupeřky či obecně o tenisové dění, se ví od jejího nástupu do širší špičky.
Světové tenisové weby například obletěla bizarní situace z léta 2021, kdy Čeng v osmnácti letech vyhrála turnaj ITF Mácha Lake Open ve Starých Splavech. Když se jí tehdy moderátor Libor Basík zeptal, zda ví, kdo je vítězkou dvou předchozích ročníků turnaje, Čeng netušila.
„Nevím, viděla jsem její fotku, ale neznám její jméno,“ přiznala. Jenže ani ve chvíli, kdy se dozvěděla jméno Barbory Krejčíkové, neměla zdání, o kom je řeč.
Česká tenistka přitom v tu dobu byla čerstvou grandslamovou vítězkou, šampionkou antukového Roland Garros. „Teda, tak to je hodně dobrá,“ hlesla obdivně čínská hráčka s nevinným úsměvem na rtech.
Nyní získala sympatie mnohých fanoušků zpět na svou stranu tím, jak moc ji zasáhl další z řady sportovních nezdarů. V prvním kole French Open schytala debakl 4:6, 0:6 od málo známé Polky Maji Chwaliňské a na tiskové konferenci se rozplakala.
„Myslím, že to bylo hlavně nervozitou a tlakem, které mi dnes nedovolily hrát tenis, jaký jsem chtěla,“ vzlykala třiadvacetiletá tenistka. „Chce to čas, abych se s tím vyrovnala. Samozřejmě je pro mě těžké přijmout porážku. Hodně to bolí, ale takový je tenis,“ hlesla.
Bývalá světová čtyřka v Paříži neobhájila loňské čtvrtfinále a čeká ji další výrazný propad. Poprvé po více než čtyřech letech dokonce vypadne z elitní stovky. Pravděpodobně klesne až na 119. místo.
„Žebříčku nevěnuji až takovou pozornost, ale samozřejmě vím, že budu muset začínat úplně znovu. Bude to jiné, ale třeba to pro mě bude pozitivní, protože odehraju hodně zápasů. Zápasové vytížení je něco, co mi hodně chybělo,“ uzavřela přece jen s určitou nadějí čínská hvězda.
