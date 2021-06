Španělský tenista Rafael Nadal po náročné antukové sezoně vynechá Wimbledon i olympijské hry v Tokiu. Dvacetinásobný grandslamový vítěz o tom informoval na Twitteru.

"Taková rozhodnutí nikdy nejsou lehká, ale poradil jsem se s týmem a dal jsem i na to, co mi říká tělo," uvedl pětatřicetiletý Nadal. "Je to správné rozhodnutí, abych si prodloužil kariéru, dělal to, co mám rád a mohl hrát na nejvyšší úrovni," dodal vítěz 20 grandslamových turnajů ve dvouhře.