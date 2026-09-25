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Sport

Beru si to osobně, přiznala Nosková. Španělky před bitvou o finále hýří sebevědomím

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
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Na kurtu křepčily, jako by celý turnaj vyhrály. Španělské tenistky ale zatím slavily pouze postup do semifinále Billie Jean King Cupu, kde na ně číhá nabitý český tým. A výběr Barbory Strýcové má na dívky z Pyrenejí pořádně spadeno.

Billie Jean King Cup Finals - Quarter Finals - Czech Republic v Britain
Linda NoskováFoto: REUTERS – Tingshu Wang
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Loni na jaře to byl pořádný smutek. České tenistky před domácími fanoušky prohrály klíčovou kvalifikační bitvu se Španělskem a příslušnost k elitě si pak musely vydřít v listopadové baráži.

V živé paměti to mají Linda Nosková a Marie Bouzková, které jsou nyní součástí týmu i v čínském Šen-čenu na finálovém turnaji.

„Máme podobný tým, ony také. Chtělo by to odplatu. Já mám odvety moc ráda, ráda někomu oplatím prohru. Někdy to možná beru až trochu osobně,“ citoval Noskovou Tenisový svět.

Rok a půl poté jsou ale karty rozdané úplně jinak. Češky jsou hlavními favoritkami na vítězství v celém turnaji.

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Vždyť hned čtyři tenistky z družiny kapitánky Strýcové jsou v singlovém žebříčku výš než nejlepší Španělka, 35. hráčka světa Cristina Bucsaová.

„I když jim nedorazila Badosaová, mají silný tým, ať už hraje Bucsaová, nebo Bouzasová Maneirová,“ upozornila Nosková.

„Loni v Ostravě jsme si to ostatně samy otestovaly. Nevnímám nás jako nějaké favority. Máme ale samozřejmě silný tým,“ dodala česká wimbledonská šampionka.

Španělky se na postup pořádně nadřely, výhru nad Kazachstánem dotáhly až v závěrečném deblu a pak na kurtu dlouho slavily. Do semifinále týmové soutěže se totiž dostaly po 18 letech.

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„Tohle je naše chvíle, můžeme pokračovat ve svém snu, kterým je získat Pohár Billie Jean Kingové,“ publikoval sebevědomá slova španělské kapitány Carly Suárezové Navarrové tenisový server Punto de Break.

Někdejší světová šestka WTA složila poklonu nejen českým tenisovým hvězdám na kurtu, ale také kapitánce Barboře Strýcové.

„Je ohromně zkušená, tuhle soutěž sama vyhrála a myslím, že soutěživého týmového ducha úspěšně předává dál holkám, které si sama vybrala,“ prohlásila Suárezová Navarrová.

I když papírové předpoklady o pátečním utkání říkají něco jiného, svým reprezentantkám věří.

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„Mým úkolem je holky nechat pořádně odpočinout, aby byly stoprocentní, a pak do nich napumpovat víru, že zápas s Českem rozhodně můžeme vyhrát,“ dodala.

Bitva o finále začíná v 11 hodin a deník Aktuálně.cz vám ho přinese v online reportáži.

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