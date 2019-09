Berdycha v Česku nedocenili, zlobí se Lendl. Hrál ve špatné době, tvrdí Wilander

před 22 minutami

Na začátku sezony se zdálo, že je zase zpátky, že návrat po zranění zad zvládl a opět našel starou formu. Jenže pak se tenistovi Tomáši Berdychovi bolest v zádech znovu objevila a po zbytek roku jen s obtížemi zkoušel vyhrávat. Je tedy pravděpodobné, že v nejbližších týdnech a měsících oficiálně ukončí kariéru. Podle bývalých hráčů je aktuální česká jednička nedoceněným hráčem, který měl úžasnou kariéru.

Když s frustrací v hlase odpovídal novinářům po vyřazení na letošním Wimbledonu, vlastně si svůj osud trochu předpověděl. Mluvil o tom, že by byl nerad, aby ho na US Open "vystřelil z trenek" nějaký kluk někde u vlakového nádraží.

Vystřelení to úplně nebylo, český hráč uhrál set, kurt třináct také nebyl tak hrozný, ale jinak všechno sedí. Nejspíš jednu z posledních porážek kariéry mu uštědřil osmnáctiletý americký mladík. Rodák z Valašského Meziříčí poté přiznal, že nevidí jako pravděpodobné, aby hrál ještě v roce 2020.

"Je to na něm, aby se rozhodl, ale pro někoho jeho kalibru, aby objížděl turnaje a nebyl v první desítce? Měl by se asi sebe zeptat, jestli je pořád schopný vyhrát grandslam, jestli to má vůbec smysl," prohlásil bývalý švédský tenista Mats Wilander.

Berdych podle legend světového tenisu nemá čeho litovat. I bez vyhraného turnaje velké čtyřky prožil skvělou kariéru, zahrál si wimbledonské finále, ovládl 13 turnajů ATP a byl čtvrtým hráčem světa. V první desítce vydržel nepřetržitě přes šest let.

"Česká média ho nejspíš moc nedocenila. V zemi, která dala světu Drobného, Kodeše, Navrátilovou nebo mě, to máte těžké. Mezi tenisty má ale Tomáš velké jméno, dokázal toho spoustu," nechal se slyšet Ivan Lendl.

Pro třiatřicetiletého českého tenistu mluví i fakt, že navzdory nevyhranému grandslamu je na devátém místě historických výdělků v těsném závěsu za Andrém Agassim.

"Když byl Tomáš v pohodě, vždycky jste věděli, že dojde na grandslamu minimálně do čtvrtfinále. Byl vždycky precizní, trochu připomínal Davida Ferrera, kterému taky velký titul chyběl. Berdych se rozhodně nemá za co stydět," prohlásil expert Eurosportu Španěl Alex Corretja.

Častou překážkou Berdychových pokusů o triumf na grandslamu byl někdo z trojice Novak Djokovič, Roger Federer nebo Rafael Nadal, právě s tím prohrál boj o titul na Wimbledonu 2010.

"Asi to byl nejlepší hráč bez grandslamu ze své generace. Kdyby hrál v jiné době, tak by ho pravděpodobně vyhrál. Jenže on hrál zřejmě v té nejtěžší éře v tenisové historii," dodává Wilander.

Ať už se český tenista rozhodne v nejbližší době jakkoli, fanoušci i odborníci si budou pamatovat jeho tvrdý, ale solidní herní styl.

"Za každých okolností bojovník, nebezpečný hráč, který měl agresivní servis, forhend i bekhend. To, kolik odehrál zápasů na nejvyšší úrovni, si ale zřejmě vybralo svou daň, a proto ho teď trápí záda. Nic to ale nezmění na tom, že měl úžasnou kariéru," uvedl Corretja.