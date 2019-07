Berdych vystrašil fanoušky. Odhlásil se z přípravných turnajů před US Open

před 41 minutami

Dlouhodobě nejlepší český tenista se ve čtvrtek nečekaně odhlásil z generálek na US Open ve Washingtonu a Montrealu. Vystrašil tím fanoušky, kteří spekulují o konci jeho úspěšné kariéry.

"Nechci nic plánovat, nepřemýšlím o tom. Bude to tak, že se jednoho dne vzbudím a řeknu si, že už to stačilo."

Tak mluvil Tomáš Berdych po vyřazení v prvním kole Wimbledonu o své budoucnosti. Nepůsobil zrovna optimisticky a odhodlání připravovat se na závěrečný grandslam sezony neopíral o konkrétní plány.

"Jsem přihlášený do Washingtonu, pak Montreal a Cincinnati. Ale tam se asi nedostanu do hlavní soutěže. Musel bych hrát kvalifikaci. Vůbec nevím jak to bude. Turnaje jsem přihlásil, protože jsem něco přihlásit musel. Pak se člověk musí rozhodnout a poskládat si to. Jak, kde, co a jestli vůbec," vysvětloval třiatřicetiletý tenista.

Berdych, jemuž patří na žebříčku 108. pozice, tedy momentálně není přihlášený na žádný americký beton. V úvahu připadá už jen turnaj ve Winston-Salemu, do něhož v minulosti nastupoval na divokou kartu.

Na samotné US Open by někdejší finalista Wimbledonu a dvojnásobný daviscupový vítěz ještě mohl využít chráněný žebříček, který platí devět měsíců od lednového návratu na kurty. Nemusel by tedy do kvalifikace.

Na to, že by ale dopředu oznámil ukončení kariéry právě na newyorském grandslamu, ale Berdych po Wimbledonu nemyslel.

"Kdyby mě dali na centrální kurt, bylo by to zajímavé. Ale abych letěl do New Yorku a pak tam hrál někde u toho vlakového nádraží, to mě úplně nebere. Ještě když bude člověk hrát s osmnáctiletým klukem, který ho vystřelí z trenek, to taky není úplně dvakrát ono," svěřoval se někdejší čtvrtý hráč světa se svými myšlenkami.

Ukončení úspěšné kariéry na US Open by bylo symbolické. Právě v New Yorku si Berdych před šestnácti lety poprvé zahrál na grandslamovém turnaji. Sedmnáctiletý dlouhovlasý mladík se tehdy dostal z kvalifikace jako šťastný poražený a uhrál druhé kolo.