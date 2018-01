Berdych při chuti, věří si i na divokého Itala: Ať si dělá divadlo. Já na něj šlápnu a udeřím

AKTUALIZOVÁNO před 34 minutami

Výkony Tomáše Berdycha na Australian Open jsou příjemným překvapením. Třísetová výhra nad skvělým Argentincem Juanem Martinem del Potrem se rozhodně nečekala.

Praha/Melbourne - Už podesáté v kariéře okusil Tomáš Berdych postup do osmifinále Australian Open. Tentokrát ale přece jen mohl grandslamový úspěch vnímat jinak, než v minulosti.

Jednak protože dokázal velmi přesvědčivým výsledkem vyřadit mírně favorizovaného soupeře, Argentince Juana Martina del Potra.

Zadruhé kvůli tomu, jak důrazně letos v Melbourne odmítá četné hlasy o "hráči patřícím do starého železa".

Berdych potvrzuje, že se tvrdá práce vyplácí i po třicítce. Zdravotní potíže jsou pryč a český tenista znovu ukazuje vysoký level svého tenisu. Strop to ale není, navnadil Čech své fanoušky po utkání s Del Potrem, ve kterém ztratil jen osm her.

"Začínám se pomalu vracet a můj tenis je na dobré úrovni. Neřekl bych ale, že je ještě na špici. Věřím, že to může být lepší. Proto jsem zase tady, abych dál soutěžil a bavil se tenisem," řekl Berdych českým novinářům přímo v Melbourne.

Cítí zadostiučinění? Spíš radost.

"Takové zápasy jako tenhle s Del Potrem jsou odměna za všechny dny, kdy musí člověk vstávat a jít trénovat. Nebo jako v posledních měsících běhat po doktorech a fyzioterapeutech," citoval dvacátého hráče současného světového žebříčku web tenisovysvet.cz.

Právě zdraví je podle něj klíčem k úspěchu. "Je to opravdu to nejdůležitější. Když jsem zdravý, trefuju míče čistě, protože mi to tělo dovolí. Cítím se dobře a výsledky přicházejí," podotkl Berdych.

Na Del Potrovu hru byl ve třetím kole připraven. "U něj je to zrádné. Pokud nejste připravení, může vás uspat a využije toho. Dokáže zařadit v průběhu zápasu vyšší rychlost, ale to nebyl tenhle případ," věděl český tenista.

Argentinský miláček publika v úplném závěru přece jen zabral, odvrátil čtyři mečboly a získal dvě hry za sebou.

"Ještě to zkoušel a začal hrát agresivně, ale už jsem měl zápas pod kontrolou. S ním je to vždy o trpělivosti a soustředění po celý zápas," zdůraznil Berdych.

Teď půjde na dalšího zkušeného matadora, italského bouřliváka Fabia Fogniniho. Duel je na programu v pondělí v půl třetí ráno středoevropského času. A už půjde o postup mezi osm nejlepších.

"On je skvělý hráč, ale dokáže mít obrovské výkyvy a pak se v zápase úplně ztratí. Jakmile je nekoncentrovaný, tak na něj člověk musí šlápnout a udeřit. Na to musím být nachystaný a jakmile se tahle situace objeví, tak po něm půjdu," prozradil taktiku Čech.

I na známé výstřelky Fogniniho je připraven. Nepřekvapí ho. "Ať si dělá divadlo, nevnímám to. To je celé o přípravě před zápasem. Pokud tam něco bude předvádět, tak od toho je tam rozhodčí, aby to řešil. Musím být soustředěný hlavně na svůj výkon," dodal Berdych.