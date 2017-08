Berdych se zúčastní premiérového Laver Cupu, touží po deblu s Federerem

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Potvrzeno, Tomáš Berdych se v září zúčastní prvního ročníku Laver Cupu, který se bude hrát v Praze.

Praha - Tomáš Berdych se dostal do nominace na Laver Cup, jehož první ročník bude hostit Praha od 22. do 24. září. Nejlepšího českého tenistu posledních let si do týmu Evropy vybral jeho kapitán Björn Borg. Ve výběru se sejde s Rogerem Federerem, Rafaelem Nadalem, Dominicem Thiemem a Marinem Čiličem. V O2 areně vyzvou výběr světa.

"Tomáš potvrdil již dříve, že by chtěl být částí nového inovativního turnaje, a já jsem moc rád, že náš tým doplní. To, že můžeme volbou kapitána přibrat kvalitního hráče, který se minulý měsíc probojoval do semifinále Wimbledonu, dokazuje sílu naší sestavy," uvedl Borg v tiskové zprávě.

Jednatřicetiletý Berdych je dvojnásobným vítězem Davis Cupu, má třináct titulů z okruhu ATP a aktuálně mu patří 15. místo na světě. Na Laver Cupu se tak objeví minimálně devět tenistů ze současné elitní dvacítky žebříčku.

Na start v domácím prostředí po boku hvězd Federera, nové světové jedničky Španěla Nadala či Chorvata Čiliče se Berdych moc těší. "Opravdu nepřeháním, když řeknu, že máme nejlepší tenisové fanoušky na světě. Tento turnaj pro ně bude dárkem," řekl Berdych, když v únoru společně s hvězdným Federerem zahájil prodej vstupenek na Laver Cup.

"Když myšlenka vznikla, tak jsem byl tomu nakloněn. Tohle je něco nového, unikátního. Je skvělé být toho součástí, zvláště když to je v Praze. Bude to tak jeden z dalších velkých bodů, na který si člověk vzpomene," doplnil Berdych

Debla? S Federerem

Hrát se budou dvouhry i čtyřhry a na otázku, s kým by si Berdych případně rád zahrál debla, měl jasnou odpověď. Zmínil devatenáctinásobného grandslamového vítěze Federera. "To se nepoštěstí každému. On deblů hraje hodně poskrovnu, ale uvidíme, jakým stylem se to bude rozdělovat a jak to bude fungovat. Jisté je, že budou k vidění hodně zajímavé dvojice," řekl patnáctý hráč světa Berdych z turnaje v Cincinnati.

Je rád, že se po horší první půlce sezony zlepšuje a jeho nominace na Laver Cup je podložena nedávnou účastí v semifinále Wimbledonu. "Věřím, že je to cennější, když mám za sebou dobrý výsledek a je to vlastně v rozmezí, kdy se o tomhle rozhoduje a řeší se to. Wimbledon byl dobrý výsledek," přikývl.

Silně Berdych vnímá i Borga v roli kapitána. Slavného Švéda, šestinásobného vítěze French Open a pětinásobného krále Wimbledonu, označil za průlomového hráče. "Když hrával, tak byl odlišný. Měl třeba bekhend obouruč, což v té době moc hráčů nehrálo. Hodně toho odehrál zezadu a je to obrovská legenda," řekl Berdych, který se s bývalým prvním hráčem světa několikrát potkal při turnaji ve Stockholmu.

Diváci se na Laver Cupu můžou těšit na ostré zápasy. O exhibici, jako je třeba zimní asijská liga, nejspíše nepůjde. "Může k tomu vybízet, že to je nový formát a není to pod ATP či ITF, ale půjdeme do toho naplno," ujistil Berdych.

Akci pořádané jako pocta australské legendě Rodu Laverovi předpověděl dlouhověkost. "Má to hodně dobré základy a může to fungovat. Má to v zádech největší hráče historie Rogera (Federera) s Rafou (Nadalem) a to je ta nejlepší věc, aby to byl dobrý začátek něčeho, co bude na spoustu let," míní Berdych.

Poslední jméno pro tým Evropy zveřejní Borg v následujících týdnech. Výběr světa budou v Praze reprezentovat Kanaďan Milos Raonic a Američané John Isner, Jack Sock, Sam Querrey. Kapitán John McEnroe rovněž udělí ještě dvě volné karty.