Berdych je zpět. Český tenista zdolal ve Winston-Salemu ve třech setech Itala Seppiho

před 1 hodinou

Tomáši Berdychovi se povedl návrat na kurty po dlouhém zranění. V americkém Winton-Salemu si poradil s italským tenistou Andreou Seppim ve třech setech.

Berdycha trápí dlouhodobě problémy se zády, kvůli nimž předčasně ukončil poslední dvě sezony a letos od března absolvoval jediný zápas ve Wimbledonu. Dlouholetý člen elitní desítky světového žebříčku je nyní na 103. místě a ve Winston-Salemu startuje na divokou kartu.

Třiatřicetiletý Berdych začal ale generálku na grandslamový US Open ve velkém stylu. Itala, který je v rankingu o 25 míst výše, drtil v úvodním setu 5:0, než mu povolil první gem. Vítěz třinácti podniků na okruhu ATP získal první sadu za pouhých 23 minut poměrem 6:1.

Ve druhém dějství se však o dva roky starší soupeř vzchopil a naopak to byl on, kdo rychle vedl 4:0. Seppi vyhrál set 6:3 a rozhodnout musel třetí set. Vstup do něj se opět vydařil Berdychovi, šel do vedení 3:0. Ital snížil na 2:3, pak však znovu ztratil podání a rodák z Valašského Meziříčí už zápas dopodával, výhru oslavil po 105 minutách na kurtu.

Vítězství na okruhu ATP se dočkal po půl roce, naposledy se radoval koncem února v Dubaji.

V dalším kole změří Berdych síly se světovou padesátkou a osmým nasazeným tenistou na turnaji, Srbem Filipem Krajinovičem.

Tažení Kuzněcovové v Cincinnati zastavila až ve finále Keysová

Americká tenistka Madison Keysová porazila ve finále turnaje v Cincinnati Rusku Světlanu Kuzněcovovou za hodinu a tři čtvrtě 7:5, 7:6 a získala pátý titul na okruhu WTA.

Kuzněcovová, která na turnaji startovala na divokou kartu, nedotáhla senzační tažení až do vítězného konce, přestože v obou setech měla za stavu 5:4 výhodu podání. Keysová nastřílela celkem 13 es.

Čtyřiatřicetiletá vítězka dvou grandslamů Kuzněcovová v Cincinnati vyřadila nasazenou trojku Karolínu Plíškovou i australskou jedničku Ashleigh Bartyovou, čímž oběma znemožnila posun na první místo žebříčku. S turnajovou šestnáctkou Keysovou, která je o deset let mladší, ale prohrála i čtvrtý vzájemný zápas.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 6,735.690 dolarů):

Čtyřhra - finále: Dodig, Polášek (Chorv./SR) - Farah, Cabal (1-Kol.) 4:6, 6:4, 10:6.

Ženy (dotace 2,944.486 dolarů):

Dvouhra - finále: Keysová (16-USA) - Kuzněcovová (Rus.) 7:5, 7:6 (7:5).