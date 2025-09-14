Tenis

Berdycha dostalo to, jak Češi dřeli. Zato Američany jsme tady stěží zahlédli, říká

před 2 hodinami
Kapitán českých tenistů Tomáš Berdych po postupu do finálové fáze Davis Cupu řekl, že chce úspěch dlouho vstřebávat. Své svěřence, kteří porazili výběr USA v Delray Beach na Floridě 3:2 na zápasy, ocenil za pracovitost a nasazení.
Tomáš Berdych se svým týmem
Tomáš Berdych se svým týmem

"Vstřebává se to dobře. Doufám, že se to bude vstřebávat dlouho," uvedl Berdych. "Je to pro mě obrovský zážitek v nejlepším slova smyslu. To, co kluci předvedli od začátku týdne…, z hlediska podmínek, které na nás létaly zprava, zleva, seshora, zdola, se s tím poprali skvěle. Na víkend byli připravení, jak nejlépe mohli, a to, co předvedli přes něj, je hodné toho, aby porazili Američany venku. Byl to skvělý zápas," prohlásil.

Už mě ten chlap nebaví, strefil se Lehečka do Fritze. Tiafoe se omlouval fanouškům

Klíčovým hráčem týmu byl Jiří Lehečka, který vybojoval dva ze tří bodů. V první hrací den nejprve poslal Česko do vedení 1:0 po vítězství nad Francesem Tiafoem 6:3, 6:2. V sobotu pak zdolal domácí jedničku Taylora Fritze 6:4, 3:6, 6:4, vyrovnal stav na 2:2 a udržel tým ve hře o postup.

"Pro něj to byl naprosto bezchybný víkend. Kdybychom tu chtěli tenisově šťourat, tak bychom v zápase asi něco drobného našli, ale to si to absolutně nezaslouží. To jsou tak malé detaily, které on zastínil skvělou hrou a obrovským bojovným výkonem. Nechal tam všechno," řekl Berdych.

"Porazit Fritze v Americe je obrovský výsledek. To se ani hned teď nepodaří všem docenit. Je to možná jako porazit (Carlose) Alcaraze ve Španělsku nebo (Jannika) Sinnera v Itálii. On je takový třetí hráč, u kterého bych tohle mohl použít. Klobouk dolů, jaký tu předvedl víkend. Neskončilo to ale jen u něj. Kluci tu předvedli skvělou práci," uvedl Berdych.

Vítězný bod vybojoval Jakub Menšík. Dvacetiletý rodák z Prostějova nechal v pátém utkání zapomenout na páteční porážku s Fritzem či neúspěšnou čtyřhru a v rozhodující dvouhře porazil Tiafoea 6:1, 6:4.

"Odehrál to naprosto bravurně. To, jak to zvládl poté, co měl za sebou, tak to klobouk dolů. Musím dodat, že všechny sporty mají nějakého boha, který se seshora dívá. A já klukům od začátku říkal, že to, co jsme tu absolvovali, jak se připravovali, jak makali a trénovali v porovnání s tím, že jsme tu Američany sotva viděli a pomalu je v areálu hledali, tak jsem říkal, že se to musí někde projevit. Tyhle věci nejsou jen tak. Jsem rád, že se to ukázalo. Kluci si to zasloužili. Odmakali celý týden a je z toho zasloužená výhra," řekl Berdych.

Češi se mezi nejlepších osm týmů soutěže probojovali po dvou letech. Spolu s nimi mají již jistou účast také Italové, Němci, Francouzi, Argentinci a Rakušané. Berdych věří, že ani v Boloni nemusí být jeho svěřenci bez šance. "To, že jsme porazili Ameriku venku, nám dodalo obrovské množství sebevědomí. Ty vyhlídky, se kterými pojedeme do Boloni, se hodně změnily k tomu, že by ten výsledek mohl být velice dobrý," uvedl Berdych.

 
Další zprávy