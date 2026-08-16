Bejlek zvládla v Cincinnati další české derby, proti Krejčíkové měla ale více práce

Sára Bejlek uspěla i ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole 7:6, 6:4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové.
Další soupeřkou Bejlek bude buď Anna Blinkovová, nebo jiná Ruska Jekatěrina Alexandrovová.
Po hladké výhře nad Plíškovou 6:0, 6:2 měla dvacetiletá česká tenistka tentokrát výrazně více práce.
Krejčíkovou porazila po téměř dvou hodinách a připsala si proti dvojnásobné grandslamové vítězce premiérový úspěch po dvou nezdarech.
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