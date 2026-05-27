Bejlek - Šwiateková 0:0. Mladá Češka hraje v Paříži proti světové trojce
Sledujte online přenos z utkání druhého kola tenisového Roland Garros mezi Sárou Bejlek a Igou Šwiatekovou z Polska.
„Nevysílá dobrý signál,“ řekl Pavel v Estonsku o Babišově vládě. Zmínil muniční iniciativu
„Zatímco loni ještě do české muniční iniciativy přispívalo 18 zemí, letos se počet snížil na polovinu,“ řekl český prezident Petr Pavel deníku Financial Times. Na středeční dotaz médií během jeho cesty do estonské metropole Tallinnu doplnil detaily toho, jak pomoc Ukrajině tímto prostřednictvím funguje. Zároveň se kriticky vyjádřil směrem k současné české vládě.
"Rusové jsou vyčerpaní". Ukrajinský generál vyhlíží brzký bod obratu ve válce
Ukrajina má šest měsíců na to, aby od Ruska převzala iniciativu na bojišti a posílila svou pozici pro mírová jednání, řekl agentuře Reuters vysoce postavený velitel ukrajinské armády. Předpokládá, že po více než čtyřech letech rozsáhlé invaze v nejbližší době nastane obrat ve prospěch Kyjeva.
Banka dá českému fotbalu ročně stovky milionů a bude i novým partnerem reprezentace
Fotbalová asociace ČR (FAČR) a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem české fotbalové reprezentace.
Šaškárna s Babišem? Experti opustili předčasně Strakovku, mluví o nedůstojném jednání
Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Řekli to po svém odchodu ze Strakovy akademie novinářům.
Američan izolovaný na Bulovce dal první rozhovor. V Kongu kvůli nedostatku ordinoval jen s jednou rukavicí
Americký lékař hospitalizovaný v pražské Fakultní nemocnici Bulovka kvůli kontaktu v Kongu s nakaženými ebolou v rozhovoru s deníkem The Washington Post vyjádřil vděčnost za lékařskou péči, které se mu dostává. Zároveň uvedl, že cítí bezmoc, když sleduje, jak jeho kolegové v Kongu začínají na ebolu umírat.