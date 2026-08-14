Bejlek smetla Plíškovou a čeká ji Krejčíková, uspěla i Bartůňková

Tenistka Sára Bejlek smetla v Cincinnati bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a po výhře 6:0, 6:2 postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Nikola Bartůňková zdoalal 4:6, 6:4 a 6:3 Alinu Čarajevovou z Arménie. Na výhru potřebovala sedm mečbolů.
S mužskou dvouhrou se na Masters v Cincinnati rozloučil v prvním kole Vít Kopřiva po prohře 6:7, 4:6 s Francouzem Quentinem Halysem. O postup nyní bojuje Nikola Bartůňková. Její soupeřkou je Arménka narozená v Rusku Alina Čarajevová.
Šampionka turnaje z roku 2016 Plíšková získala první bod až za stavu 0:2 ve druhé sadě díky jedinému brejku. Sama naopak přišla o podání i kvůli osmi dvojchybám celkem šestkrát.
Dvacetiletá Bejlek proměnila po hodině a pěti minutách první mečbol. O 14 let starší soupeřce, která je v žebříčku WTA o 22 míst níže, oplatila červnovou třísetovou porážku z premiérového vzájemného souboje v Nottinghamu.