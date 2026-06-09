Bejlek nečekaně vypadla v prvním kole, Krejčíková a Bouzková jdou dál

Tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Hertogenboschi travnatou část sezony hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo osm, zvítězila 6:1, 6:2 nad Renatou Zarazúaovou z Mexika. Další Češka Sára Bejlek naopak v 1. kole vypadla. Dajaně Jastremské z Ukrajiny šestá nasazená hráčka podlehla hladce 1:6 a 2:6.
Marie Bouzková postoupila na trávě v Queen's Clubu do druhého kola. Při svém debutu na londýnském turnaji, kde se ženy vloni představily po 52 letech, porazila Polinu Kuděrmětovovou 6:0, 6:3.
Vítězně vstoupila do turnaje i osmatřicetiletá obhájkyně titulu Tatjana Mariaová, německá tenistka v úvodním kole porazila Mariu Sakkariovou z Řecka 6:3, 6:3.
Třicetiletá Krejčíková v Nizozemsku, kde startuje poprvé od roku 2016, bezpečně splnila roli favoritky. Zarazúaovou, pro níž je tráva nejméně oblíbeným povrchem, porazila za 79 minut
Ve druhém kole může narazit na dvacetiletou krajanku Nikolu Bartůňkovou. Ta dnes hraje proti Hanne Vandewinkelové z Belgie.
Bejlek od začátku na šestadvacetiletou soupeřku nestačila. Celkem pětkrát přišla o podání, zatímco Jastremská odvrátila pět ze šesti brejkbolů. Dvacetiletá Češka nezvládla první zápas na čtvrtém z posledních pěti turnajů.
Sedmadvacetiletá Bouzková splnila v úvodním kole suverénně roli favoritky. V prvním setu nedala kvalifikantce reprezentující Uzbekistán šanci a za 32 minut jí nadělila "kanára".
Ve druhém sice soupeřce nabídla dva brejkboly, oba ale odvrátila a za 72 minut slavila postup.
Mariaová si před turnajem postěžovala, že jako úřadující šampionka očekávala od vedení Queen's Clubu více respektu.
Stejně jako vloni totiž musela o start v hlavní soutěži bojovat v kvalifikaci poté, co její žádost o divokou kartu nebyla vyslyšena. Přednost dostaly domácí hráčky.
"Je to pro mne jako další obyčejný turnaj, protože jsem zase musela začít v kvalifikaci. Co jsem dokázala vloni, bylo úžasné a čekala bych, že jako zdejší šampionka si zasloužím divokou kartu a trochu respektu. Vyhrála jsem vloni, ne někdy před pěti lety," prohlásila dvojnásobná matka.
O postup do čtvrtfinále se Mariaová utká s nasazenou jedničkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Wimbledonská šampionka měla v úvodním kole volný los.
Tenisový turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva):
Ženy (dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Jastremská (Ukr.) - Bejlek (6-ČR) 6:1, 6:2, Krejčíková (8-ČR) - Zarazúaová (Mex.) 6:1, 6:2.
Čtyřhra - 1. kolo: Detiuc, Chromačovová (ČR/Rus.) - Sü I-fan, Ťiang Sin-jü (1-Čína) 7:6 (7:4), 6:4.
Tenisový turnaj žen v Londýně (tráva, dotace 1,915.000 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Plíšková (ČR) - Kesslerová (USA) 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, Bouzková (ČR) - P. Kuděrmětovová (Uzb.) 6:0, 6:3,
Hurá na trávu s CANAL+ Sport
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