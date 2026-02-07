Přeskočit na obsah
Benative
7. 2. Veronika
Sport
ŽIVĚ

Bejlek - Alexandrovová. Mladá Češka skvěle začala, Ruska záhy srovnává

Sport

Sledujte online přenos z finále tenisového turnaje v Abú Zabí mezi Sárou Bejlek a Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska.

Nejnovější
Kateřina Janatová (vpravo) společně s Norkou Kristin Austgulen Fosnaesovou.
Kateřina Janatová (vpravo) společně s Norkou Kristin Austgulen Fosnaesovou.
Kateřina Janatová (vpravo) společně s Norkou Kristin Austgulen Fosnaesovou.

Janatová zazářila, vybojovala nejlepší výsledek za posledních 12 let

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová se blýskla na úvod olympijských her v Itálii sedmým místem ve skiatlonu. Dosáhla tak na nejlepší české umístění od páté příčky Evy Vrabcové-Nývltové na hrách v Soči v roce 2014. Pro zlato si v Teseru doběhla suverénně Švédka Frida Karlssonová.

Typický dům v Dubrynyči, v místnosti 3 x 3 metry se v zimě tísní 5 lidí.
Typický dům v Dubrynyči, v místnosti 3 x 3 metry se v zimě tísní 5 lidí.
Typický dům v Dubrynyči, v místnosti 3 x 3 metry se v zimě tísní 5 lidí.

Jedni vyrábí trubky pro Muska, druhé drtí alkohol. To je Zakarpatí: prosperita i bída

Osmiletá Táňa se poprvé v životě umyla tekoucí teplou vodou. Žije v regionu, který papírově zažívá ekonomický zázrak a hostí špičkové strojírenské firmy, přesto ve vlastním domě mrzne a její matka dál propadá alkoholu. Zakarpatí dnes ukazuje dvě tváře: moderní průmyslový uzel kvůli přesunu firem z Ruskem okupovaného východu a syrovou bídu, kde děti bojují o základní lidskou důstojnost.

