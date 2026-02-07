Bejlek - Alexandrovová. Mladá Češka skvěle začala, Ruska záhy srovnává
Sledujte online přenos z finále tenisového turnaje v Abú Zabí mezi Sárou Bejlek a Jekatěrinou Alexandrovovou z Ruska.
Janatová zazářila, vybojovala nejlepší výsledek za posledních 12 let
Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová se blýskla na úvod olympijských her v Itálii sedmým místem ve skiatlonu. Dosáhla tak na nejlepší české umístění od páté příčky Evy Vrabcové-Nývltové na hrách v Soči v roce 2014. Pro zlato si v Teseru doběhla suverénně Švédka Frida Karlssonová.
Musk otočil. Odkládá misi na Mars, nově se chce soustředit na Měsíc
Vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX odloží misi na Mars plánovanou na letošní rok. Místo toho se chce soustředit na dlouho slibovanou cestu na Měsíc.
ŽIVĚ1. den OH: Nemocná Sáblíková startovat nebude, Zabystřan ve sjezdu čtyřiadvacátý
Sledujeme aktuální dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Jedni vyrábí trubky pro Muska, druhé drtí alkohol. To je Zakarpatí: prosperita i bída
Osmiletá Táňa se poprvé v životě umyla tekoucí teplou vodou. Žije v regionu, který papírově zažívá ekonomický zázrak a hostí špičkové strojírenské firmy, přesto ve vlastním domě mrzne a její matka dál propadá alkoholu. Zakarpatí dnes ukazuje dvě tváře: moderní průmyslový uzel kvůli přesunu firem z Ruskem okupovaného východu a syrovou bídu, kde děti bojují o základní lidskou důstojnost.