Bartyová šokovala tenisový svět. Jako světová jednička ukončila kariéru

První tenistka světového žebříčku Ashleigh Bartyová nečekaně ukončila kariéru. Pětadvacetiletá Australanka rozhodnutí zdůvodnila dosažením všech vytyčených cílů a únavou ze života na okruhu WTA.

Bartyová konec oznámila dva měsíce po triumfu na Australian Open, kde zvítězila jako první domácí hráčka po 44 letech. Na kontě má také grandslamové tituly z Wimbledonu 2021 a French Open 2019, celkem vyhrála 15 titulů.

"Vím, kolik práce je potřeba k tomu, abych podala nejlepší výkon. A já už to prostě v sobě nemám," uvedla Bartyová ve videu na Instagramu. "Už na to nemám psychicky ani fyzicky," dodala.

Bartyová skončila s tenisem už podruhé, poprvé opustila okruh WTA v roce 2014. Mimo jiné i kvůli tomu, že po příchodu mezi profesionály měla problémy s depresemi.

"Už jsem to jednou udělala, ale tohle je něco jiného," přidala Bartyová, která se nikdy netajila tím, že náročný život na okruhu WTA není pro ni. Také proto si po vypuknutí pandemie v roce 2020 dala téměř roční pauzu, kterou strávila s rodinou.

"Měla jsem spoustu snů a cílů, ale určitě mezi ně nepatřilo cestování po světě a dlouhé odloučení od rodiny a domova, kde jsem vždycky chtěla být," řekla ve videu Bartyová.

"Tenis budu pořád milovat, byla to obrovská část mého života, ale myslím, že přišel čas užít si to, co má ráda Ash Bartyová jako člověk a ne Ash Bartyová jako sportovec," doplnila.