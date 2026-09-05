Bartůňková v druhém setu proháněla ruskou hvězdu, na US Open ale stejně končí

Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková prohrála ve 3. kole US Open s nasazenou pětkou Ruskou Mirrou Andrejevovou 2:6, 6:7 a do premiérového grandslamového osmifinále nepostoupila. Utkání s vítězkou letošního Roland Garros ztratila na newyorském betonu za hodinu a 38 minut.
O postup do premiérového osmifinále US Open bojuje Marie Bouzková, která čelí šestinásobné grandslamové šampionce Polce Ize Šwiatekové. Do akce půjde také Jakub Menšík, který bude hrát s domácím Learnerem Tienem.
Bartůňková, která porazila v předchozích kolech Egypťanku Majar Šarífovou a Němku Tatjanu Mariovou, dohrála ve 3. kole na třetím grandslamu v sezoně. Do stejné fáze se dostala také na Australian Open a ve Wimbledonu. O rok mladší Andrejevová jí čtyřikrát vzala servis, na vítězné míče prohrála česká tenistka 17:25.
Čtyřiatřicátá hráčka světa Bartůňková vstoupila do utkání ztraceným servisem a až do konce sady se nedokázala propracovat k brejkbolu. Poté, co přišla o podání i v sedmé hře, Andrejevová využila při následném podání první setbol.
Druhá sada už byla vyrovnanější. Bartůňková dohnala manko brejku z úvodní hry a dostala se později do vedení 4:2. Andrejevová jí ale ihned prolomila také servis a set dospěl do zkrácené hry. V ní sice tenistka I. ČLTK Praha otočila stav 0:4 na 5:4, následné tři výměny ale ztratila a přišla i o celý zápas.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):
Ženy:
Dvouhra - 3. kolo:
M. Andrejevová (5-Rus.) - Bartůňková (ČR) 6:2, 7:6 (7:5), Potapovová (24-Rak.) - Anisimovová (10-USA) 6:2, 7:5, Čeng Čchin-wen (Čína) - Keysová (22-USA) 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.
Čtyřhra - 2. kolo:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Sü I-fan, Wang Si-jü (Čína) 6:3, 6:4.
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