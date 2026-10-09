Bartůňková potvrdila tenisový fenomén. Ruská rivalka před bitvou odmítá nálepku

Dělí je od sebe pouze rok a tenisový svět si od nich v budoucnu hodně slibuje. Česká tenistka Nikola Bartůňková si to v semifinále podniku v Pekingu rozdá s Ruskou Mirrou Andrejevovou. Média nyní řeší, že se na okruhu rodí nová rivalita.
Není pochyb o tom, že dvacetiletá česká tenistka hraje na čínské tisícovce životní turnaj. Suverénně porazila světovou dvojku, finalistce Wimbledonu a klubové parťačce uštědřila dokonce kanára.
„Její výkon proti Karolíně Muchové není překvapením, ale potvrzením tenisové reality. Mladá Češka letí mezi elitu a nejeví známky zpomalení,“ napsal o ní španělský tenisový server Punto de Break.
Sezonu přitom začínala jako 129. hráčka světa, nyní se postupem do semifinále dostala do první třicítky a zajistila si místo mezi nasazenými hráčkami na grandslamu.
„Vůbec jsem nečekala, že se tohle stane. Nevím, čím je ten progres způsobený. Možná je to tím, že jsem si před turnajem naordinovala tréninky s top hráčkami. Hrála jsem s Igou Šwiatekovou nebo s Coco Gauffovou,“ líčila novinářům.
Její bitva s Muchovou byla ostře sledovaná, protože se potkaly hráčky dvou podobných stylů a ještě ze stejného štvanického klubu.
„Pořád se tomu těžko věří. Ke Káje mě spousta lidí přirovnává, obě hrajeme trochu klučičí tenis. Je to skvělá hráčka a moc milá holka. Sama jsem takový průběh nečekala, ale byl to z mé strany výborný výkon,“ pochválila se po výhře 6:3, 6:0 nad krajankou.
Opět musela novinářům líčit, kde se vzal fenomén neustálých českých hvězd na okruhu WTA.
„Je to kombinace různých faktorů. Odmala máme řadu turnajů, kterých se můžeme účastnit, v mládí jsem odehrála spoustu zápasů s dalšími Češkami jako Sárou Bejlek nebo Terezou Valentovou. K tomu máme skvělé trenéry i podporující rodiče. I můj tatínek je tenisový trenér,“ vysvětlila.
V sobotu čeká Bartůňkovou další ostře sledovaná bitva. Vyzve totiž letošní šampionku French Open, Rusku Mirru Andrejevovou.
„Je mladší než já a už má grandslam. Je neuvěřitelná, ale snažím se soustředit na sebe. Máme odlišné styly, ale hrály jsme proti sobě na US Open a i když jsem prohrála, byl to docela vyrovnaný zápas. Jsem ráda, že jsem příslušnicí téhle nové nastupující generace,“ ví Bartůňková.
Obě semifinalistky podniku v Pekingu snad ani nemohou být rozdílnější. Hráčka I. ČLTK Praha vyznává pestrý tenis plný náběhů na síť, finálních volejů, lobů i kraťasů. Devatenáctiletá Ruska zase ničí soupeřky agresivní hrou od základní čáry.
Poté, co Andrejevová postoupila mezi poslední čtyřku, musela také odpovídat na otázku, zda se světovému tenisu rýsuje nová dvojka rivalek vrstevnic.
„Nikola je skvělá tenistka. Nevím, jestli se to dá nazvat jako bitva nové generace, ale jsme obě mladé, to je pravda. Na US Open to s ní byl zápas nahoru dolů, myslím, že to bude pro fanoušky zábavný duel,“ přiznala Ruska.
Díky postupu do semifinále se Ruska posune minimálně do první čtyřky světového žebříčku, ale jako lídr nové generace se nazývat nechce.
„Necítím se být nějakým vůdcem, tuhle nálepku bych si nedala. Vůbec neřeším, kolik let je soupeřce na druhé straně. V tomto případě to bude o tom se připravit na specifický styl hry. A Nikola tady hraje fantasticky, když tu porazila dvě hráčky top 10,“ dodala Andrejevová.
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