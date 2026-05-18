Bartůňková po jízdě v Římě slaví životní posun v žebříčku WTA

Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku.
Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na dvanácté pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
Světovou jedničkou ve čtyřhře zůstala Kateřina Siniaková, dvouhrám dál vévodí Běloruska Aryna Sabalenková a Ital Jannik Sinner. V pořadí ATP klesl nejlepší český tenista Jiří Lehečka z 13. na 14. místo.
Bartůňková původně v Římě neuspěla v kvalifikaci, ale do hlavní soutěže se dostala dodatečně jako lucky loser a příležitost využila skvěle.
Zastavila ji až v osmifinále Ukrajinka Elina Svitolinová, která nakonec soutěž ovládla a po finálové výhře nad Američankou Coco Gauffovou získala v Římě třetí titul. V žebříčku se posunula z desáté na sedmou pozici.
Sinner ovládl turnaj v italské metropoli jako první domácí tenista po 50 letech a vyhrál šestý podnik Masters v řadě. V čele žebříčku díky tomu výrazně navýšil náskok před Španělem Carlosem Alcarazem, kterému před rokem v Římě podlehl ve finále. Alcaraz kvůli zranění titul neobhajoval.
Tenisové žebříčky ATP k 18. květnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sinner (It.) 14.700, 2. (2.) Alcaraz (Šp.) 11.960, 3. (3.) Zverev (Něm.) 5705, 4. (4.) Djokovič (Srb.) 4710, 5. (5.) Auger-Aliassime (Kan.) 4060, 6. (6.) Shelton (USA) 4030, 7. (9.) Medveděv (Rus.) 3760, 8. (7.) Fritz (USA) 3720, 9. (8.) De Minaur (Austr.) 3665, 10. (11.) Bublik (Kaz.) 3230, ...14. (13.) Lehečka 2715, 28. (28.) Menšík 1510, 40. (41.) Macháč 1080, 63. (55.) Kopřiva (všichni ČR) 856.
Čtyřhra: 1. (1.) Skupski (Brit.) 8430, 2. (2.) Zeballos (Arg.) 8030, 3. (5.) Granollers (Šp.) 7940, 4. (3.) Heliövaara (Fin.) a Patten oba 7360, 6. (6.) Glasspool a (7.) Cash oba 6950, 8. (8.) Salisbury (všichni Brit.) 5440, 9. (14.) Vavassori 5310, 10. (15.) Bolelli (oba It.) 5190, ...47. (47.) Rikl 1925, 49. (46.) Pavlásek 1920, 50. (57.) Nouza 1900, 60. (59.) Vocel (všichni ČR) 1538.
Tenisové žebříčky WTA k 18. květnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 9960, 2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8705, 3. (3.) Šwiateková (Pol.) 7273, 4. (4.) Gauffová 6749, 5. (5.) Pegulaová 6286, 6. (6.) Anisimovová (všechny USA) 5985, 7. (10.) Svitolinová (Ukr.) 4315, 8. (7.) Andrejevová (Rus.) 4181, 9. (9.) Mboková (Kan.) 3395, 10. (11.) Muchová 3318, ...12. (13.) Nosková 3054, 27. (26.) Bouzková 1596, 35. (37.) Bejlek 1369, 36. (39.) Siniaková 1362, 42. (53.) Krejčíková 1271, 43. (48.) Valentová 1265, 44. (44.) Vondroušová 1263, 65. (94.) Bartůňková (všechny ČR) 970.
Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 8930, 2. (2.) Townsendová (USA) 8330, 3. (3.) Mertensová (Belg.) 7488, 4. (7.) Kruničová (Srb.) 6905, 5. (8.) Danilinová (Kaz.) 6895, 6. (6.) Dabrowská (Kan.) 6816, 7. (4.) Paoliniová a Erraniová (obě It.) obě 6505, 9. (9.) Stefaniová (Braz.) 6035, 10. (10.) Čang Šuaj (Čína) 5785, ...47. (46.) Škoch 1732, 51. (49.) Malečková 1671, 58. (57.) Krejčíková 1464, 60. (68.) Bouzková 1434, 64. (62.) Sisková 1394, 74. (76.) Detiuc 1231, 82. (94.) Nosková (všechny ČR) 1030.
ŽIVĚ Dron zasáhl jedinou arabskou jadernou elektrárnu. K útoku se ale nikdo nehlásí
Po úderu dronu v neděli vypukl požár ve vnějším okruhu jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech (SAE), jediné v arabském světě. Útok si nevyžádal zraněné a nezpůsobil únik radioaktivity, poukázal však na riziko opětovného zažehnutí americko-izraelské války s Íránem, v níž nyní platí křehké příměří. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na tamní úřady.
ŽIVĚ Ukrajina po ruských útocích hlásí jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných
Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. V pondělí o tom informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění 18 lidí.
Podivná sbírka na letenku pro prezidenta Pavla. Zůnův resort reagoval
Sbírka, jež neexistovala, ale přesto způsobila rozruch. Údajný plán shromáždit peníze na letenku pro prezidenta Petra Pavla, aby se mohl zúčastnit summitu NATO v Ankaře, přistál Vojenskému fondu solidarity do e-mailu koncem dubna. Podepsaný byl Jan Veverka. Jak se ukázalo, se spoluzakladatelem Skupiny D neměl ve skutečnosti nic společného.
Proplížili se koryty řek. Jak Ukrajinci pomocí AI obelstili obranu Moskvy
„Spravedlivá odplata za ruský teror bude zasahovat přesně ta místa, odkud Rusko čerpá svou sílu a pocit bezpečí,“ řekl ve svém pravidelném sdělení Ukrajincům prezident Volodymyr Zelenskyj po bezprecedentním víkendovém útoku na Moskevskou oblast. Ukrajinci při něm zasáhli rafinerie, přečerpávací stanice i technologické podniky. Trosky strojů dopadly i na mezinárodní letiště Šeremetěvo.
Proměněná šampionka. Plíšková přehodnotila plány, čeká ji zážitek, který nezná 14 let
Skromnost stranou. Takový návrat nečekala ani sama Karolína Plíšková. Po opakovaných operacích kotníku a roční pauze bez tenisu je zase zpátky na okruhu a před antukovým grandslamem má na kontě už 13 výher. Teď ji ale čeká dlouho nepoznaný zážitek.