18. 5.
Bartůňková po jízdě v Římě slaví životní posun v žebříčku WTA

ČTK

Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku.

Italian Open
Nikola Bartůňková na turnaji v ŘíměFoto: REUTERS
Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na dvanácté pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.

Světovou jedničkou ve čtyřhře zůstala Kateřina Siniaková, dvouhrám dál vévodí Běloruska Aryna Sabalenková a Ital Jannik Sinner. V pořadí ATP klesl nejlepší český tenista Jiří Lehečka z 13. na 14. místo.

Bartůňková původně v Římě neuspěla v kvalifikaci, ale do hlavní soutěže se dostala dodatečně jako lucky loser a příležitost využila skvěle.

Zastavila ji až v osmifinále Ukrajinka Elina Svitolinová, která nakonec soutěž ovládla a po finálové výhře nad Američankou Coco Gauffovou získala v Římě třetí titul. V žebříčku se posunula z desáté na sedmou pozici.

Sinner ovládl turnaj v italské metropoli jako první domácí tenista po 50 letech a vyhrál šestý podnik Masters v řadě. V čele žebříčku díky tomu výrazně navýšil náskok před Španělem Carlosem Alcarazem, kterému před rokem v Římě podlehl ve finále. Alcaraz kvůli zranění titul neobhajoval.

Tenisové žebříčky ATP k 18. květnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Sinner (It.) 14.700, 2. (2.) Alcaraz (Šp.) 11.960, 3. (3.) Zverev (Něm.) 5705, 4. (4.) Djokovič (Srb.) 4710, 5. (5.) Auger-Aliassime (Kan.) 4060, 6. (6.) Shelton (USA) 4030, 7. (9.) Medveděv (Rus.) 3760, 8. (7.) Fritz (USA) 3720, 9. (8.) De Minaur (Austr.) 3665, 10. (11.) Bublik (Kaz.) 3230, ...14. (13.) Lehečka 2715, 28. (28.) Menšík 1510, 40. (41.) Macháč 1080, 63. (55.) Kopřiva (všichni ČR) 856.

Čtyřhra: 1. (1.) Skupski (Brit.) 8430, 2. (2.) Zeballos (Arg.) 8030, 3. (5.) Granollers (Šp.) 7940, 4. (3.) Heliövaara (Fin.) a Patten oba 7360, 6. (6.) Glasspool a (7.) Cash oba 6950, 8. (8.) Salisbury (všichni Brit.) 5440, 9. (14.) Vavassori 5310, 10. (15.) Bolelli (oba It.) 5190, ...47. (47.) Rikl 1925, 49. (46.) Pavlásek 1920, 50. (57.) Nouza 1900, 60. (59.) Vocel (všichni ČR) 1538.

Tenisové žebříčky WTA k 18. květnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 9960, 2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8705, 3. (3.) Šwiateková (Pol.) 7273, 4. (4.) Gauffová 6749, 5. (5.) Pegulaová 6286, 6. (6.) Anisimovová (všechny USA) 5985, 7. (10.) Svitolinová (Ukr.) 4315, 8. (7.) Andrejevová (Rus.) 4181, 9. (9.) Mboková (Kan.) 3395, 10. (11.) Muchová 3318, ...12. (13.) Nosková 3054, 27. (26.) Bouzková 1596, 35. (37.) Bejlek 1369, 36. (39.) Siniaková 1362, 42. (53.) Krejčíková 1271, 43. (48.) Valentová 1265, 44. (44.) Vondroušová 1263, 65. (94.) Bartůňková (všechny ČR) 970.

Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 8930, 2. (2.) Townsendová (USA) 8330, 3. (3.) Mertensová (Belg.) 7488, 4. (7.) Kruničová (Srb.) 6905, 5. (8.) Danilinová (Kaz.) 6895, 6. (6.) Dabrowská (Kan.) 6816, 7. (4.) Paoliniová a Erraniová (obě It.) obě 6505, 9. (9.) Stefaniová (Braz.) 6035, 10. (10.) Čang Šuaj (Čína) 5785, ...47. (46.) Škoch 1732, 51. (49.) Malečková 1671, 58. (57.) Krejčíková 1464, 60. (68.) Bouzková 1434, 64. (62.) Sisková 1394, 74. (76.) Detiuc 1231, 82. (94.) Nosková (všechny ČR) 1030.

