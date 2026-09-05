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Bartůňková - Andrejevová. Mladý český „poděs“ hraje na US Open proti ruské favoritce

Sport
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Sledujte online přenos z utkání třetího kola tenisového US Open mezi Nikolou Bartůňkovou a Mirrou Andrejevovou z Ruska.

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Škrty, které zdraží elektřinu. Motoristé odkryli detaily jednání s Babišem

Jednání o státním rozpočtu na příští rok pokračují. Poté, co Motoristé sobě měli ve čtvrtek schůzku s premiérem Andrejem Babišem (ANO), kde představili návrhy na úspory, na veřejnost se postupně dostávají první detaily. Podle šéfa strany Petra Macinky se škrty mohou týkat poplatků za obnovitelné zdroje, kde by „mohlo dojít k dohodě“.

Policista v ochranném oděvu pracuje na letišti Lipsko/Halle ve Schkeuditz v Německu, 5. srpna 2026. Policie uvedla, že odborníci na výbušniny zkoumali dron nalezený v blízkosti ranveje.
Policista v ochranném oděvu pracuje na letišti Lipsko/Halle ve Schkeuditz v Německu, 5. srpna 2026. Policie uvedla, že odborníci na výbušniny zkoumali dron nalezený v blízkosti ranveje.
Policista v ochranném oděvu pracuje na letišti Lipsko/Halle ve Schkeuditz v Německu, 5. srpna 2026. Policie uvedla, že odborníci na výbušniny zkoumali dron nalezený v blízkosti ranveje.

Kdybychom chtěli útočit, dopadne to jinak. Rusko odmítá podíl na lipském incidentu

Ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev odmítl, že by Moskva byla zodpovědná za hybridní útok na německém letišti Lipsko/Halle. Kdyby ho chtělo provést Rusko, dopadl by podle něj jinak. Útok, který zřejmě mířil na ukrajinská letadla společnosti Antonov, se nezdařil, výbušnina na dronu měla zřejmě vadnou roznětku. Německo obvinilo ze zodpovědnosti Rusko a podle médií zná dva konkrétní pachatele.

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