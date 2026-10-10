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Sport
Přenos skončil

Bartůňková – Andrejevová 0:2. Česká hráčka vzdorovala soupěřce jen 74 minut

Sport
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Sledovali jsme online přenos ze semifinále tenisového turnaje v Pekingu mezi Nikolou Bartůňkovou a Mirrou Andrejevovou z Ruska.

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Nikola Bartůňková v semifinále turnaje v Pekingu
Nikola Bartůňková v semifinále turnaje v Pekingu
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Nikola Bartůňková prohrála v semifinále turnaje v Pekingu se světovou pětkou Mirrou Andrejevovou z Ruska 2:6, 2:6. Světová jednička Kateřina Siniaková si na stejném turnaji zahraje o jubilejní 40. titul ve čtyřhře. Do finále prošla s domácí tenistkou Čang Šuaj, s níž může na okruhu WTA získat třetí letošní a celkově čtvrtý společný titul.

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