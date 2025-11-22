Tenis

Bál jsem se, jestli jsem neudělal chybu, líčí Federer riskantní krok z dětství

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 20 minutami
Zdálo se to jako formalita, ale Roger Federer oznámení uvedení do Mezinárodní tenisové Síně slávy rozhodně nebere jako samozřejmost. Už jen proto, že během jeho kariéry nebylo vždy všechno jen růžové a na úplném začátku stálo rozhodnutí, na které dodnes vzpomíná jako na hodně riskantní.
Roger Federer v Laver Cupu
Roger Federer v Laver Cupu | Foto: Reuters

Dvacet vyhraných grandslamů, vítěz olympijských her i Davis Cupu. Říkáte si, kdo jiný by měl být v Síni slávy, než právě takový tenista? Přesto byl čtyřiačtyřicetiletý Švýcar překvapený a poctěný, že se mezi elitní společnost dostal tak rychle a tak jednomyslně.

"V mé kariéře šlo ale vždy všechno překvapivě rychle, nikdy jsem nečekal, že vyhraju Wimbledon, natož že budu členem Síně slávy. Prostě jsem jen vstoupil do profesionálního světa tenisu," přiznal Federer v rozhovoru pro švýcarský deník Tages-Anzeiger.

A nejen to, zkrátka všechno vsadil na jednu kartu. Dobrovolně si zkrátil dětství a už ve 14 odešel z domova, aby mohl naplno trénovat v akademii. Dva roky sekl se školou.

"Když chcete něčeho dosáhnout musíte přinášet oběti. Já se dlouho bál, jestli jsem neudělal chybu, když jsem v 16 opustil školu. Táta mi dal dva roky na to, abych uspěl, jinak jsem musel slíbit, že se do školy vrátím. Naštěstí jsem brzy pochopil, jak na sobě musím pracovat, abych prorazil," líčí Federer.

Na druhou stranu na něj ale prý rodiče nijak netlačili a nechávali mu svobodu tak, aby si přišel sám na to, co v životě potřebuje a kde je jeho místo.

"Dítě musí pochopit, že motivaci za něj neobstará trenér nebo rodič, musí to vycházet z něj, jinak se nikdy nikam neposune," vysvětluje čtyřiačtyřicetiletý Švýcar. 

A on opravdu skočil do vody rovnýma nohama, brzy se pohyboval mezi hráči typu Petea Samprase nebo Andre Agassiho.

"Zíral jsem na ně, jak si s vážným výrazem omotávají grip rakety, jak procházejí kolem mě, aniž by si všimli, a já si říkám, je to opravdu tak důležité? Rychle jsem pochopil, že tenis není jen zábava, pokud chcete něco dokázat."

Nyní se dostává do situace, že jako otec sleduje, jak mu doma roste tenista. Syn Leo se do kurtů zamiloval a myslí to s ním vážně. Švýcarská legenda se mu ale do kariéry odmítá vměšovat.

"Nechci ho trénovat, to by měl někdo jiný. Když chce radu, jsem tu, abych mu pomohl, ale jinak jsem maximálně v roli nějakého generálního manažera. Dohlížím na to, aby měl dobré trenéry a sparingpartnery. Baví mě ho podporovat," dodal Federer.

