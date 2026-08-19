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Sport

B+B slaví. Obě Češky vyřadily favoritky a čekají je megahvězdy

Sport,ČTK

Sára Bejlek a Marie Bouzková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále, obě české tenistky porazily žebříčkově lépe postavené soupeřky. Bejlek teď narazí na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, Bouzkovou čeká čtyřka Coco Gauffová.

Marie Bouzková ve 4. kole Wimbledonu 2026
Marie BouzkováFoto: REUTERS – Andrew Couldridge
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Dvacetiletá Bejlek porazila nasazenou šestnáctku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska 4:6, 6:1, 6:2. Turnajová dvaadvacítka Bouzková zdolala o devět příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovicovou 7:6, 7:6.

Bejlek porazila osmnáctou hráčku světa Alexandrovovou po necelých dvou hodinách. Zdolala jí i ve druhém vzájemném utkání a navázala proti ní únorové vítězství z finále turnaje v Abú Zabí.

Svěřenkyně trenéra Jakuba Kahouna přišla o první set kvůli ztracenému servisu v deváté hře. Od té chvíle však už byla na podání stoprocentní, druhou sadu získala pěti gamy v řadě od stavu 1:1 a soupeřku dvakrát brejkla i v rozhodujícím třetím setu. Využila hned první mečbol.

Osmadvacetiletá Bouzková svedla s o deset let mladší Jovicovou takřka dvouapůlhodinovou bitvu. Nemusela litovat ani pěti dvojchyb.

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Vítězka letošních turnajů v Bogotě a Nottinghamu Bouzková přišla v prvním setu třikrát o servis a prohrávala už 3:5. Soupeřku ale k setbolu nepustila, vynutila si zkrácenou hru a v ní uspěla jasně 7:0.

Také ve druhé sadě čelila česká hráčka nepříjemnému stavu v koncovce. Po ztraceném podání v deváté hře prohrávala 4:5, znovu se jí ale podařilo manko smazat a dotáhnout duel do tie-breaku. V něm Bouzková uspěla tentokrát po třetím využitém mečbolu 7:5.

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