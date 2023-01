Azarenkovou srazila v Ostravě úzkost. Soucítí s Djokovičem, i ji obviňovali ze lži

Překonala další složité období, jedno z mnoha, kterými si v kariéře prošla. A už zase atakuje grandslamové tituly. Nezlomná tenistka Viktoria Azarenková je na Australian Open v semifinále, věří si a chce navázat na dvě slavná vítězství z let 2012 a 2013.

Třiatřicetiletá Běloruska vyřadila ve čtvrtfinále jednu z největších favoritek turnaje. Světovou trojku Američanku Jessicu Pegulaovou přehrála ve velkém stylu.

V Melbourne získala už třetí americký skalp, v předchozím průběhu poslala domů i šampionku z roku 2020 Sofii Keninovou či zkušenou ranařku Madison Keysovou.

O rodačce z Minsku se opět mluví, opět je středem pozornosti.

Po deseti letech může v Melbourne navázat na své nejlepší tenisové časy. V Austrálii slavila dva grandslamové tituly, v roce 2012 ve finále rozstřílela Marii Šarapovovou, o rok později obhájila po finálové výhře nad Li Na.

Její kariéru pak přerušilo těhotenství, mateřství a vleklé spory o péči po rozchodu s otcem jejího syna. Na přelomu let 2017 a 2018 nemohla několik měsíců hrát, protože při soudní při nesměla se synem opustit Kalifornii.

Potom ale dostala malého Lea do péče, začala objíždět turnaje i s ním a postupně znovu našla cestu do světové špičky.

Bývalá světová jednička už hrála finále US Open v roce 2020, podlehla ale Naomi Ósakaové. Cesta do dalšího boje o nejcennější z trofejí teď vede přes wimbledonskou vítězku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.

Azarenková se po vítězném čtvrtfinále v Melbourne nezvykle otevřela novinářům. Vyprávěla o úzkostech, obavách a psychických potížích obecně.

V minulé sezoně prý nedokázala myslet na tenis a hrála s velkým strachem a velkou úzkostí.

"Člověk to nerozpozná hned, ale roste to ve vás a pak vás to praští, až se dostanete do bodu, kde nic nemá smysl. Cítíte se ztracení. Nemohla jsem najit nic, kvůli čemu bych se mohla cítit dobře," řekla Azarenková na tiskové konferenci.

Jeden z nejtěžších momentů přitom prožila na začátku října v Ostravě, kde prohrála hned v prvním kole s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.

"Rozbila jsem tam hned několik raket. Byla to pro mě hodně drsná chvíle. Musela jsem pak něco změnit, už jsem se nesnažila být za každou cenu pozitivní. Učila jsem se tu úzkost a strach prostě akceptovat, projít si tím," vysvětlila.

Nyní se snaží jít krok po kroku. Nechce za každou cenu najít rychlé řešení pravidelných pádů do hlubin nejistoty.

"Jsem šťastná, že se díky tomuto procesu cítím sebevědomější. Pomáhá mi to být otevřenější, soucitnější," dodala.

Už tolik neřeší, co se o ní říká. Před deseti lety při cestě za druhým australským titulem musela projít nepříjemnou zkušeností. V semifinálovém duelu proti Sloane Stephensové dostala panickou ataku a opustila na devět minut kurt. Potom se vrátila a vyhrála. Část tenisové veřejnosti ale její problémy zpochybňovala.

"Byla to jedna z nejhorších zkušeností, kterými jsem si kdy prošla. Musela jsem se neustále obhajovat, vysvětlovat, protože lidé mi prostě nevěřili," zavzpomínala Azarenková s narážkou na letošní australský příběh Novaka Djokoviče.

Srbský šampion od začátku turnaje bojuje se zraněním stehna, které je ale neustále zpochybňováno.

"Souhlasím s Novakem, že je tady neuvěřitelná touha vytvářet příběhy hrdinů a padouchů. My ale nejsme hrdinové a záporáci, jsme normální lidé, kteří procházejí řadou věcí. Domněnky, soudy a všechny ty komentáře jsou prostě na hovno," nebrala si Běloruska servítky.

Azarenková panický záchvat ze semifinále roku 2013 vysvětlovala mnohokrát, ale marně.

"Trvalo mi deset zkurvených let, než jsem se přes to přenesla. Teď už je to konečně dobré," vyprávěla emotivně s černými brýlemi na očích.

"Říkali, že podvádím, lžu, předstírám, že se snažím soupeřku dostat z tempa. Hodně jsem si to brala, protože to vůbec neodpovídá tomu, jaký jsem člověk. Teď už to neřeším, jsem v míru sama se sebou. Tyhle komentáře a soudy tady prostě jsou a budou. Vím o nich, ale je mi to jedno," prohlásila zkušená hráčka.