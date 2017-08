Azarenková se kvůli soudu o syna odhlásila z US Open

před 47 minutami

"Je mi líto, že nebudu moci letos startovat na US Open kvůli rodinné situaci, kterou procházím," uvedla v prohlášení Azarenková, která do New Yorku nechce odjet bez syna.

New York - Bývalá světová jednička Viktoria Azarenková se kvůli rodinným problémům odhlásila z US Open. Běloruská tenistka se soudí s bývalým partnerem o péči o osmiměsíčního syna Lea a soud jí nařídil, že dítě musí nechat doma v Kalifornii, pokud chce na posledním grandslamu sezony startovat. Azarenková už dříve uvedla, že bez syna do New Yorku neodjede. "Je mi líto, že nebudu moci letos startovat na US Open kvůli rodinné situaci, kterou procházím. Už se těším, až se na jednom z mých nejoblíbenějších turnajů představím příští rok," uvedla v prohlášení Azarenková. Na US Open si zahrála v letech 2012 a 2013 finále. Dvojnásobná vítězka Australian Open přivedla syna na svět loni v prosinci. Na WTA Tour se vrátila v červnu na Mallorce a následně postoupila do osmifinále Wimbledonu, po němž se rozešla s otcem svého syna Billym McKeaguem.

autor: ČTK | před 47 minutami

Související