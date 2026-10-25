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Sport

„Až šílená úroveň.“ Česká show v Číně vyvolala pozdvižení, WTA píše o absurditě

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra
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Nebyl to zápas, který by trhal rekordy návštěvnosti nebo budil ve světě výraznější pozornost. Nakonec se v něm ale odehrály výměny, které vyvolaly erupci čirého tenisového nadšení, minimálně od publika přímo v čínském Ning-po a také komentátorek mezinárodního přenosu. V hlavních rolích se představily Češky Marie Bouzková a Sára Bejlek.

WTA 500 - Ningbo Open
Marie Bouzková a Sára Bejlek po svém čtvrtfinále v Ning-poFoto: REUTERS – Athit Perawongmetha
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WTA 500 - Ningbo Open
WTA 500 - Ningbo Open
WTA 500 - Ningbo Open
WTA 500 - Ningbo Open
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Ve čtvrtfinále českého derby na čínské „pětistovce“ se utkaly letošní šampionky Poháru Billie Jean Kingové, Marie Bouzková se Sárou Bejlek. Zkušenější Bouzková měla nakonec navrch, vyhrála 6:3, 6:4 a v Ning-po dobyla semifinále.

Bitva dvou neutahatelných, fyzicky nadupaných bojovnic slibovala velké věci a kvalitou rozhodně nezklamala. Naopak.

Ženská asociace WTA se po utkání zastavila zejména u dvou konkrétních výměn, které přivedly do varu jak diváky, tak komentátorku Candy Reidovou s expertkou a bývalou hráčkou Louise Plemingovou.

„Parádní výměny: Bouzková v Ning-po překonává na síti absurdní obranu Bejlek,“ napsala organizace do titulku.

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„Co všechno musíte udělat, abyste se dostali přes Sáru Bejlek? Marie Bouzková musela makat přesčas, aby dokončila tyhle dva body proti své české krajance,“ napsala v upoutávce na video obsahující právě dvě naprosto strhující výměny.

První z nich se odehrála v prvním setu za stavu 5:2. Dvacetiletá Bejlek během ní vrátila téměř nemožné a v plné rychlosti pokrývala celý dvorec.

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„Tohle je až šílená úroveň,“ zakřičela v přenosu Reidová, známá britská novinářka. Někdejší australská tenistka Plemingová byla v podobném transu a zprvu se musela smát.

„Na obou stranách kurtu vidíme obrovský talent a tato výměna toho byla dokonalým příkladem. Jen se podívejte na všestrannost těchto hráček. Bouzková musela přijít s neskutečným volejem, aby to ukončila,“ popisovala.

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Údivu a nadšení obě podlehly i za stavu 3:6, 4:5 a 40:40 z pohledu Bejlek, kdy si osmadvacetiletá Bouzková vypracovala mečbol, opět přes fenomenální defenzivu své mladší sokyně.

„Oh, to je neuvěřitelné. Prostě neuvěřitelný míč! Bejlek leží na zádech a Bouzková má mečbol,“ zaznělo od komentátorky. „Nelze si přát nic víc, než právě tohle. Geniální míč od obou,“ přidala se Plemingová.

Na dva výjimečné momenty se můžete podívat na tomto odkazu. Bouzková v sobotním semifinále prohrála s Kanaďankou Leylah Fernandezovou.

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