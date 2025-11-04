Až příliš žhavé, píší o "Taylorině". Z kolapsu se Siniaková dostala vzácným počinem

Ve druhém setu náhle zvadly už v neděli. V úterý následoval podobný scénář.
Druhý nasazený pár ale nezpanikařil ani v jednom případě. Pokračoval v rychlém, až abnormálně agresivním tenisu. Neustále držel soupeřky pod tlakem. Pálil "hlava nehlava". A výhru vydřel.
Ta úterní byla obzvlášť sladká.
Pár přezdívaný "Taylorina" dokázal ve dvou setech 6:4, 7:6 porazit kanadsko-novozélandský tým Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová. Tedy dvojici, která Češce s Američankou sebrala tituly na loňském Turnaji mistryň a letošním US Open.
24:15 na vítězné míče, 7:2 na esa.
"Už věděly, jak na ně mají hrát, skvěle to zvládly. Dvakrát s nimi prohrály, hráčky to vnímají. Myslím, že je to velmi namotivuje. Důležité vítězství. Podávají skvělé výkony," rozplývala se ve studiu stanice Canal+ Sport 2 bývalá světová jednička ve čtyřhře Lucie Šafářová.
Podobně pochvalné ohlasy zněly i z tenisového světa.
Oficiální web asociace WTA například glosoval: "V koncovce byly pro soupeřky až příliš žhavé. Hvězdný pár ukázal sílu."
Siniaková sama věděla, že za problémy ve druhém setu mohla tentokrát ona.
"Udělala jsem několik chyb, proto získaly náskok. Snažila jsem se získat zpět soustředění, musela jsem se dát dohromady. A byla jsem šťastná, že mi Taylor tak pomohla," citovala WTA slova devětadvacetileté Češky, která popáté v kariéře ukončí ročník na trůnu pro deblovou královnu.
Američanka byla v úterý nejlepší na dvorci. A to výrazně.
Jako jediná neztratila podání, dokonce nečelila ani jednomu brejkbolu. Na servisu za celý zápas ztratila jen sedm fiftýnů.
Siniaková také hrála dlouho svůj standard, ve druhé sadě ale od stavu 1:1 do stavu 2:5 vyráběla jednu chybu za druhou. I na jejím výrazu byla patrná frustrace. Hlasitě si nadávala, rozhazovala rukama.
Největší zodpovědnost vzápětí padla právě na ni. Na servisu měla v nedobrém rozpoložení zachránit svůj tým ve druhém setu. Češka to ustála, navíc jen zřídka vídaným způsobem: trefila hned tři esa v jednom gamu.
Šlo o výjimečný moment, který nastartoval snový obrat.
Siniaková s Townsendovou mají postup do semifinále na dosah. Připravit by je o něj mohla už jen podivná shoda náhod.
Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2
Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.
Podívejte se na sestřih druhého zápasu Siniakové s Townsendovou v základní skupině WTA Finals: