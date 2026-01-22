Austrálii okouzlil comeback i "neomalenost" Plíškové. Co si to dovolila k Sereně?

Tohle čekal jen málokdo, to je třeba si přiznat. Karolína Plíšková bez jakékoli zápasové praxe vítězí na grandslamovém Australian Open. Třiatřicetiletá Češka už je ve třetím kole a její comeback okouzluje Austrálii i celý svět tenisu. Řeší se i její upřímnost, která ji pravidelně dostává do problémů.
Už její výhra v prvním kole byla příjemným překvapením. Někdejší šampionku US Open Sloane Stephensovou, tenistku, s níž měla do té doby tristní bilanci 1:6 na zápasy, porazila ve dvou sadách.
Karolína Plíšková uspěla i ve druhém kole 2:0 na sety, ve kterém čelila nebezpečnému indonéskému talentu Janice Tjenové. Zkušená Češka navíc při výhře 6:4, 6:4 neztratila ani jednou podání a její úctyhodné výkony jsou v Austrálii velkým tématem.
Zvlášť, když do Melbourne přijížděla bez zápasové praxe. Po dvou operacích kotníku se na kurty vrátila v září minulého roku, odehrála ale jen tři duely a sezonu raději zase ukončila.
Velmi nejistě vypadal i úvod do aktuální sezony, kvůli zranění se někdejší světová jednička odhlásila z přípravných turnajů v Brisbane i Adelaide. Kolem jejího startu na Australian Open tak logicky panovaly výrazné obavy.
Češka je však rozptýlila způsobem, který poutá pozornost. „Emotivní návrat Plíškové,“ napsal do titulku web Tennis Majors. „Pozoruhodné. Po roční pauze se Karolína Plíšková poprvé od roku 2023 probojovala do třetího kola grandslamu,“ referovaly oficiální stránky WTA.
„Kotník je pořád hodně ztuhlý,“ uvedla v Austrálii. „A už se to nikdy nezlepší. Upřímně řečeno mě to na kurtu nijak zvlášť neomezuje. Možná se nepohybuju tak dobře, ale aspoň mě to nutí hrát rychle,“ pobavila.
Znovu se řeší její nenapodobitelná upřímnost. Až k protinožcům se donesly zvěsti o tom, jak v podcastu Rakety bez servítek neváhá kritizovat kohokoli.
„Žena, která kdysi popisovala tenisové zápasy za lepší než filmy, dnes působí jako komentátorka v podcastu. Vystupuje v roli, která jí u spoluhráček vysloužila rozporuplné reakce. Opravdová otrava,“ napsal o ní David Kane z magazínu Tennis.com.
Plíšková musela v Melbourne vysvětlovat, proč se na ni krajanka Markéta Vondroušová na podzim zlobila. „Byla naštvaná, protože jsem řekla něco o tom, že nemám ráda, když někdo skrečuje zápas,“ uvedla pro Tennis.com.
„Když se někdo odhlásí, je to v pořádku, protože může být zraněný. Ale když zápas skrečujete v jeho průběhu a mně to připadá, že byste ho klidně mohli dohrát, to už je něco jiného. Je spousta lidí, kteří podle mě zápasy vzdávají proto, že nechtějí prohrát a dohrát je. Pro mě je to prohra tak jako tak, bez ohledu na skóre. Možná kdyby člověk zápas vzdával ve chvíli, kdy vede, tehdy by bylo vidět, že se opravdu něco děje. Ale u některých zranění si myslím, že by většina lidí byla schopná zápas alespoň dohrát,“ vysvětlila.
„Podívejte, taková jsem. Občas říkám věci, se kterými ne každý souhlasí. Ale od toho přece podcasty jsou, ne? Aby zaznívaly různé názory. Ne každému se to líbí. A to je pro mě v pořádku,“ uzavřela.
Populární tenisový novinář Ben Rothenberg téma otevřenosti dvojnásobné grandslamové finalistky rozebíral také. Veřejně si pochvaloval její „drzou upřímnost až lehkou neomalenost“.
„S vědomím, jak dlouho byla pryč a že jí na okruhu možná nezbývá už mnoho času, jsem se po jejím vítězství v prvním kole těšil a měl radost, že si s ní můžu promluvit,“ podotkl na své platformě Bounces.
„Plíšková byla po celou mou kariéru jednou z nejlepších hráček na rozhovor. Mluví neuhlazeně, bez pauz, monotónním tónem, v rychlé salvě pravd a přímočaré otevřenosti,“ dodal s tím, že tahle vlastnost občas v tenisovém světě zvedala obočí.
Nejvýrazněji v roce 2018, kdy si Češka v rozhovoru pro The New York Times rýpla do slovutné Sereny Williamsové. Šlo o bezprecedentní věc, k americké ikoně si něco podobného téměř nikdo nedovolil.
„Samozřejmě má u mě veškerý respekt, ale můžu ji porazit, takže z ní nemám strach,“ prohlásila tehdy na adresu Williamsové. „Má velkou hru, ale někdy se chová, jako by byla větší, než ve skutečnosti je,“ dodala.
Výrok se podle Rothenberga stal v týmu Sereny motivačním heslem na nástěnku. A když poté Američanka Plíškovou ve čtvrtfinále US Open porazila, připomínal jej i její manžel Alexis Ohanian na sociálních sítích.
Plíškovou čeká v sobotu v Melbourne další podobně velký zápas. Bitva proti obhájkyni titulu, americké superstar Madison Keysové.
