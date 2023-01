Austrálie přišla o miláčka. Je to brutální, prohlásil Kyrgios a odstoupil z turnaje

Tenista Nick Kyrgios den před vstupem do úvodního grandslamu sezony odstoupil z Australian Open. Domácího obhájce titulu ve čtyřhře nepustí do hry natržený meniskus.

"Samozřejmě jsem extrémně zklamaný. Popravdě řečeno, jsem ze všeho vyčerpaný a je to docela brutální," prohlásil Kyrgios na tiskové konferenci, kterou narychlo svolal.

"Jsem zničený. Je to jeden z nejdůležitějších turnajů mé kariéry, můj domácí turnaj. Nebylo to vůbec jednoduché. Načasování je špatné, ale to je život. Zranění je součástí sportu," doplnil.

Jednadvacátý hráč světa byl v Melbourne největší domácí nadějí na titul, který australští hráči naposledy získali v roce 1976.

Sedmadvacetiletý Kyrgios měl v prvním kole nastoupit proti Romanu Safjullinovi z Ruska. Jeho nejlepším výsledkem na Australian Open ve dvouhře je čtvrtfinále z roku 2015. Na grandslamech pak finále loňského Wimbledonu.

"Jediné, co teď můžu udělat, je dívat se dopředu. Dělat, co potřebuju, a vrátit se," předsevzal si vyhlášený bouřlivák.