Australanům se nelíbí nový formát Davisova poháru. Budou hlasovat proti

Londýn - Australský tenisový svaz zpochybnil nový formát Davisova poháru a v dopise Mezinárodní tenisové federaci oznámil, že bude za necelé dva týdny v Orlandu hlasovat proti jeho přijetí. Námitky k radikálním změnám tradiční soutěže zaznívají i z Evropy.

Soutěž o slavnou "salátovou mísu" se má už od příštího roku poprvé po 118 letech hrát jako finálový turnaj osmnácti družstev během jednoho týdne na jednom místě. Australanům, kteří jsou s 28 vítězstvími druhou nejúspěšnější zemí Davisova poháru po Spojených státech, se nelíbí formát, ani podle jejich mínění nejasné financování.

Peníze pro novou soutěž má zajistit investiční skupina Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého, která plánuje do soutěže vložit během 25 let tři miliardy dolarů, to je více než 60 miliard korun. Australský svaz požaduje transparentní finanční záruky pro jednotlivé účastníky, pokud se má na tak dlouhou dobu vzdát domácího prostředí.

Podobné obavy vyjádřil i Vladimir Dmitrijev, předseda evropské federace Tennis Europe, sdružující padesát zemí. V dopise si ITF stěžoval na to, že nový model je hlavně po finanční stránce stále hodně neprůhledný. Podle něj se v současné době nehovoří už o 120 milionech dolarů ročně, ale jen o třetině této částky. A šéf evropského tenisu se ptá, co bude se soutěží za pár let, pokud se model neosvědčí.

Novou podobu Davisova poháru podle agentury Reuters ohrožuje také Asociace tenisových profesionálů (ATP), která chce oživit Světový pohár družstev. Ten se až do roku 2012 hrál ve skromnější podobě v Düsseldorfu, ale nově by měl mít dotaci 15 milionů dolarů a započítávat se do žebříčku. Premiéra se chystá na rok 2020 do Austrálie a kolize s novým Davis Cupem může být jednou z příčin australských námitek.