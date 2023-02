Nečekaně brzy půjdou na světovém šampionátu v gruzínském Bakuriani do akce snowboardcrossaři včetně české naděje Evy Adamczykové. Pořadatelé kvůli nepříznivé předpovědi počasí změnili program a místo čtvrteční kvalifikace a pátečního závodu se všechno odehraje už ve středu. Kvalifikace byla zrušena, pojedou se rovnou vyřazovací jízdy.

Do těch se nasazuje podle FIS bodů. "To nám moc nehraje do karet. Naši dva nejlepší jezdci, Eva Adamczyková i Radek Houser, mají vinou zranění bodů málo, tím pádem budou rozjížďky jezdit s výše postavenými závodníky, než by jeli, kdyby byli nasazeni," upozornil na facebooku trenér českého týmu Marek Jelínek.

Trénink snowboardcrossaři absolvovali dnes. Osmačtyřicet mužů včetně českého kvarteta Jakub Žerava, Kryštof Choura, Jan Kubičík a Radek Houser začne v 7:30 SEČ, ženská osmifinále s obhájkyní bronzové medaile Adamczykovou a Vendulou Hopjákovou začnou po osmé hodině ranní středoevropského času. "Snažíme se co nejvíc zregenerovat a přizpůsobit se těmto změnám," uvedla Adamczyková, kterou pořadatelé vybrali pro testování trati.