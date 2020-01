ATP Cup zastiňuje tenistky. Plíšková si na centrální dvorec musí počkat až do čtvrtka

Normálně by jako hlavní hvězdy turnaje hrály na tom největším kurtu v areálu. Letos si ale musí tenistky v Brisbane počkat, až se tu dohraje skupinová fáze ATP Cupu. Program mužské týmové soutěže tak pozdrží i úvod sezony Karolíny Plíškové.

Už od pátku v areálu Queensland Tennis Centre zuří boje premiérové mužské tenisové soutěže. Skupinu ATP Cupu tu hrají Francouzi s Gaelem Monfilsem nebo Srbové v čele s Novakem Djokovičem. Je jasné, že taková jména musí na ten největší dvorec, který v Brisbane je.

Jenže od pondělí tu začal i první turnaj sezony WTA a ženské tenisové star tak musí ustoupit a hrát na vedlejších kurtech. Přitom i jejich turnaj je nabitý kvalitními hráčkami. Z první pětky žebříčku tu chybí jen Rumunka Simona Halepová.

"Vypadá to, že můj první zápas bude na vedlejším kurtu. Ale přiznám se, že se moc nestarám o to, kde hraju, jsem schopná nastoupit i na kurtu 26," uvedla bývalá světová jednička Japonka Naomi Ósakaová.

Spíše než podmínky tenistek ovlivňuje upřednostnění mužského turnaje harmonogram ženského podniku. Ty největší hvězdy, kterou je například i světová dvojka Češka Karolína Plíšková, tak zahájí singlovou sezonu nejspíš až ve čtvrtek, kdy se ATP Cup přesouvá na vyřazovací boje do Sydney.

"Je to, jak to je, nejraději bych hrála už ve středu, ale zároveň bych chtěla nastoupit na centru, tak doufám, že to bude až ve čtvrtek," přiznala loňská vítězka turnaje Plíšková.

V areálu už ale přes týden trénuje a skulinku k tomu, aby si Pat Rafter Arenu osahala, našla. "Protože věřím, že si tam v týdnu taky zahraju zápasy. Ale není to jednoduché. Na centru je rušno, takže si tam zatrénujete třeba od sedmi ráno, ale jinak je složité se tam dostat," přiznala Češka.

Jako velká milovnice tenisu ale ATP Cup podporuje. "Já se na něj ráda dívám a bavím se u televize. Pro fanoušky musí být super, že tady uvidí víc skvělý hráčů," uvedla.

Současná světová dvojka měla v prvním kole volný los, naskočí tedy rovnou do osmifinále, v kterém vyzve domácí Australanku Ajlu Tomljanovicovou, kterou ve čtyřech z pěti případů už porazila. Čekání na první singlový duel si zkrátila alespoň vítězným kláním v deblu, kde po boku Donny Vekičové porazila čínské sestry Chanovy.