Přeskočit na obsah
Benative
6. 5. Radoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Ať už Muchová vyhraje grandslam. Tohle umíte jen vy, chválí český tenis hvězdný Courier

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Odpočatá česká tenisová jednička se vrací na scénu. Po finále ve Stuttgartu se chystá v Římě doladit antukovou formu před druhým grandslamem sezony. Její letošní formu chválil i někdejší nejlepší hráč světa Jim Courier.

Karolína Muchová ve finále turnaje ve Stuttgartu 2026
Karolína Muchová ve finále turnaje ve Stuttgartu 2026Foto: REUTERS
Reklama

Je obezřetná. Vždyť po čtyřech měsících na okruhu má rodačka z Olomouce na kontě téměř tři desítky zápasů, z toho 22 vyhraných.

Pro někoho, kdo léta trpí na častá zranění, je to pořádná porce energie, kterou už musela vydat, a tak po finálové bitvě ve Stuttgartu vynechala „tisícovku“ v Madridu a přijela až do Říma.

Díky fantastické letošní jízdě se může stát, že se ještě před startem pařížských grandslamových bitev v areálu Roland Garros znovu vrátí do první desítky.

Po odečtení všech loňských bodů u konkurentek totiž Muchová poskočila už na 9. místo rankingu a jde jen o to, jak se jí na pomalejší oranžové drti bude dařit.

Reklama
Reklama

O její fazóně se rozpovídali i Daniela Hantuchová a Američan Jim Courier v rozhovoru pro pořad Advantage, který bude mít premiéru na stanici Canal+ Sport ve čtvrtek od 20:30.

„Ráda bych viděla Karolínu Muchovou, jak nás všechny překvapí a konečně získá grandslamový titul. Její styl je tak pestrý!“ pochválila Češku bývalá slovenská tenistka.

A někdejší vítěz čtyř podniků velké čtyřky s ní nadšeně souhlasil.

„Její hra je tak kvalitní, stejně jako u Barbory Krejčíkové, že na grandslam má, pokud se jí všechno sejde. Když zůstane zdravá, může potrápit každou soupeřku,“ nechal se slyšet bývalý první tenista světa.

Reklama
Reklama

Muchová letos vyhrála prestižní turnaj v Dubaji, v Miami si zahrála semifinále a vyšel jí i přesun na antuku, kde prohrála až v boji o Porsche s Jelenou Rybakinovou.

„Na její tenis se tak krásně kouká. Jenže je potřeba, aby dala dohromady všechny důležité aspekty v danou chvíli, což je někdy hodně těžké. Pakliže na ni největší ranařky spustí, je pro ni těžší předvádět pod palbou všechny své triky,“ líčil dál Courier.

I když jsou české tenistky známé svou pestrou hrou a plejádou různých úderů, v něčem je ale prý jasný národní rys.

„Potřeboval bych váš bekhend. To umíte jen vy, jak to děláte? Jak to, že vám tak jde?“ ptal se Courier.

Reklama
Reklama

Hantuchová za československý národ přispěchala s originálním vysvětlením.

„Je to o levé ruce. Dostaneš se pod balon a švih dokončíš, jako by sis přehazoval šálu okolo krku.“

Slavný Američan prý léta český bekhend cítil přímo na kurtu. „Ivan Lendl mě vždy mučil svým slajsem. Jedinečná s ním byla i Martina Navrátilová. Češi prostě vždycky měli skvělý bekhend,“ dodal.

Antuková klasika na CANAL+ Sport

Po turbulentním průběhu posledního velkého klání v Madridu se nejlepší světové tenistky přesunuly do italské metropole, kde se na tradičním turnaji utkají o další vzácný antukový titul. Vedle všech nejzářivějších hvězd WTA Tour se v areálu Foro Italico představí i řada českých hráček - od Karolíny Muchové přes Lindu Noskovou, Barboru Krejčíkovou, Karolínu Plíškovou a Kateřinu Siniakovou po Terezu Valentovou či Sáru Bejlek. Přímé přenosy sledujte na CANAL+ Sport 2 a 3.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
U.S. President Donald Trump meets Artemis II astronauts in the Oval Office at the White House in Washington
U.S. President Donald Trump meets Artemis II astronauts in the Oval Office at the White House in Washington
U.S. President Donald Trump meets Artemis II astronauts in the Oval Office at the White House in Washington

ŽIVĚ Trump Íránu opět hrozí bombardováním, chce otevření Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump ve středu ráno východoamerického času (odpoledne SELČ) na své sociální síti znovu pohrozil Íránu bombardováním, pokud Teherán neuzavře dohodu, jež povede k otevření Hormuzského průlivu. Bulvárnímu deníku New York Post šéf Bílého domu mezitím řekl, že je příliš brzy na jeho přímá osobní jednání s Teheránem.

Reklama
Hasiči zasahují na místě ruského leteckého útoku v Záporoží na Ukrajině, 5. května 2026. (DSNS/Reuters)
Hasiči zasahují na místě ruského leteckého útoku v Záporoží na Ukrajině, 5. května 2026. (DSNS/Reuters)
Hasiči zasahují na místě ruského leteckého útoku v Záporoží na Ukrajině, 5. května 2026. (DSNS/Reuters)

ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Ruské útoky připravily o život nejméně 20 lidí, oběti hlásí i Krym

Nejméně 17 lidí v úterý zabily ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk, vyplývá z informací ukrajinských úřadů. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, dalších 12 osob utrpělo zranění, napsal na platformě Telegram náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské správy Fedorov.

Reklama
Reklama
Reklama