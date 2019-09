Ani Federer US Open nevyhraje, ve čtvrtfinále padl s Dimitrovem. Raduje se i Štěpánek

před 20 minutami

Třetí nasazený Roger Federer prohrál ve čtvrtfinále tenisového US Open v pěti setech s Grigorem Dimitrovem. Bulharský svěřenec Radka Štěpánka porazil dvacetinásobného grandslamového šampiona 3:6, 6:4, 3:6, 6:4 a 6:2 a postoupil do semifinále grandslamu poprvé od Australian Open 2017. Naopak do semifinále ženské dvouhry za necelou hodinu postoupila domácí favoritka Serena Williamsová.

Někdejší třetí hráč světa Dimitrov před závěrečným grandslamem sezony prohrál sedm z osmi zápasů a propadl se na 78. místo žebříčku, ale v New Yorku se mu daří. Osmadvacetiletý tenista, kterému kvůli podobnému stylu s Federerem od mládí přezdívají "Baby Fed", o deset let staršího Švýcara porazil po sedmi porážkách ve vzájemných zápasech. O první grandslamové finále se utká s pátým nasazeným Daniilem Medveděvem z Ruska. Žádné překvapení ve čtvrtfinále nepřipustila šestinásobná vítězka US Open Serena Williamsová, která Číňanku Wang Čchiang smetla za 44 minut 6:1 a 6:0. V semifinále ji čeká Ukrajinka Elina Svitolinová. Připravujeme podrobnosti. Infografika Serena kráčí za titulem, Federer dohrál. Projděte si program a výsledky US Open

