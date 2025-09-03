Amerika bystří. Macháč plní českému kamarádovi sen a ničí deblové hvězdy US Open

Že vám jméno parťáka českého olympijského vítěze nic neříká? Není divu. Pokud nejste fajnšmekr a nesledujete tenis na amerických univerzitách.
Matěj Vocel strávil na vysokých školách v USA téměř pět let. Přičichnul k americkému životu, a i když téměř zmizel ze singlového žebříčku, snil o tom, že si jednou zahraje US Open.
To se mu v New Yorku splnilo letos poté, co se intenzivně snažil vylepšit žebříček v deblu.
"Tomáš se dostal na pozice kolem dvacátého místa. Já se během roku dostal na hranu potřebného žebříčku, tak jsme se zapsali a nakonec si i zahráli," řekl Tenisovému světu Vocel.
Osmadvacetiletý rodák z Prahy má k Macháčovi blízko, dobře se znají, a tak se spolupráce narodila snadno.
"Jsme hodně dobří kamarádi. Trénujeme spolu a trávíme spolu i volný čas. Pro mě je to neskutečný zážitek tady hrát. Proto my tenisti makáme a trénujeme, abychom se sem dostali a užili si to," přiznal.
Kamarádství ještě není zárukou úspěchu. Jenže český pár navzdory těžšímu losu ničí soupeře a míří do posledních bojů o titul.
Vždyť ve druhém kole dokázali přehrát nedávnou světovou jedničku deblu Marcela Arévala ze Salvadoru, který s chorvatským parťákem Matem Pavičem plnil roli nasazených dvojek.
V osmifinále si zase připsali skalp Marcuse Willise, který před devíti lety pobláznil Wimbledon, když se jako amatér probil do hlavní soutěže a zahrál si proti Rogerovi Federerovi. Od té doby je z něj zkušený deblista, který ale také nestačil na české duo.
Český pár je tak už ve čtvrtfinále grandslamu a Vocel srší chválou na singlovou hvězdu po svém boku.
"Tomáš je neskutečný hráč, dobře returnuje i servíruje. Dokáže být úplně všude, je šikovný na síti. Spolu si to užíváme. Na kurtu byla i párkrát sranda. Hodně mě to s ním baví," libuje si Vocel.
Úspěch nečekané dvojice už budí pozornost i za mořem a univerzita v Ohiu se chlubí, kam to její student dotáhl.
Matej Vocel is a US Open Quarterfinalist!!— Ohio State M Tennis (@OhioStateMTEN) September 3, 2025
He and partner Tomas Machac advance in three sets Tuesday 4-6, 6-3, 6-1#GoBucks #usopen25 pic.twitter.com/LTm15rwyP6
Vocel si díky tomu i pořádně polepší v žebříčku, v živém rankingu se už zakousl do první deblové stovky, momentálně figuruje na 85. místě.
"Byl to můj cíl pro letošní sezonu. Ale rád bych to ještě vylepšil. Od prvního kola hrajeme neskutečně. Daří se nám vyhrávat, je to super pocit," culí se Vocel.
Parťáka chválí i Macháč. "S Matějem se mi hraje dobře, je to výborný tenista, vím o jeho kvalitách. Jsem rád, že jsem mu mohl pomoct. Má vynikající servis, taky výborně returnuje. A když spolu trénujeme a hitujeme, tak nezkazí ani jeden úder. Jsem rád, že se může posunout. Jedno kolo na grandslamu je jako vyhraný challenger," popsal rodák z Berouna.
Cesta mezi poslední čtyři páry turnaje vede ale přes další těžké váhy deblového světa. V cestě jim budou stát další bývalé světové jedničky čtyřhry Brit Joe Salisbury a jeho krajan Neal Skupski.