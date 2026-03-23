Americká královna provokace dráždí i ve studiu. Její averze ke Šwiatekové budí odpor

Američanka Danielle Collinsová si v posledních letech vybudovala pověst tenistky, která výrazně rozděluje veřejnost. Jedni ji milují, druzí nenávidí. Novodobá královna provokace teď víří vody i ve své zvláštní roli ve studiu stanice Tennis Channel. Během aktuálního turnaje v Miami její „zábavné" příspěvky dráždí velké množství fanoušků i některé hráče.
Její vzestup byl jedním z nejzajímavějších tenisových příběhů roku 2024. Danielle Collinsová začala těsně před zamýšleným koncem kariéry zářit, vyhrála třeba právě velký turnaj v Miami. Díky tehdy osvěžujícímu spontánnímu chování a otevřeným výrokům se nejdřív stala oblíbenkyní fanoušků, postupně však její popularita mimo USA utrpěla těžké rány.
Kontroverze vzbudila na olympijských hrách v Paříži, kde se rozhořela její dlouhodobá averze vůči hvězdné Polce Ize Šwiatekové. Té po svém odstoupení vyčetla falešnost.
„Řekla jsem jí, že nemusí být ohledně mého zranění neupřímná. Je toho hodně, co se dělá jen pro kameru, a je tu hodně lidí, kteří se nějak chovají před kamerami a jinak v šatně. Nepotřebuju tuhle falešnost,“ vysvětlovala Collinsová.
Šwiateková její výtky nechápala. Zůstala jen zírat s otevřenou pusou a zaskočená se nezmohla na reakci. „Nebudu se o tom přít, nikdy jsem jí neudělala nic nepřívětivého. Upřímně netuším, co tím myslela,“ reagovala.
V otevřeném nepřátelství vůči Polce pak Američanka pokračovala pokaždé, když se s ní na okruhu potkala. A na loňském Australian Open se její chování vymklo kontrole.
Rozdivočelé australské publikum proti ní ve druhém kole logicky povzbuzovalo domácí Destanee Aiavaovou, což Collinsová nesnášela dobře.
Vše vyvrcholilo po jejím proměněném mečbolu. Američanka za ohlušujícího bučení teatrálně posílala do vzduchu polibky, hecovala diváky a nakonec si políbila dlaň a plácla se přes zadek.
Při rozhovorech se pak dokola oháněla vydělanými penězi. „V průběhu zápasu jsem přemýšlela, že když už jsem tady, tak bych si mohla odvézt velký tučný šek,“ řekla s tím, že výhru na Australian Open hodlá utratit za pětihvězdičkovou dovolenou. Třeba na Bahamách.
Na tiskové konferenci trvala na tom, že jí vůbec nevadí hrát roli vrchního „padoucha“ ženského tenisu.
„Miluju to. Jedna z nejlepších věcí na tom být profesionálním sportovcem je, že lidé, kteří vás nemají rádi a možná vás i nenávidí, vám vlastně platí účty. Je to super koncept,“ usmívala se.
„Každý člověk, který si koupil lístek a přišel mě hecovat, si může dělat, co chce. Všechno to jde na fond Danielle Collinsové,“ vysmívala se americká tenistka. Schytala za to kritiku, naopak na její stranu se otevřeně postavil Novak Djokovič. Srb prohlásil, že se právě stal jejím obrovským fanouškem.
Její otevřenosti a názorových ostnů se nyní rozhodla využít stanice Tennis Channel. Vysílání tenisového kanálu během aktuální „tisícovky“ v Miami nově doprovázejí krátké historky, kterými má dvaatřicetiletá Collinsová pobavit diváky a nabídnout jim jiný pohled než ten čistě odborně tenisový.
Reakce na ně jsou divoké. Na sociálních sítích se na Američanku valí drtivá kritika, stejně jako na stanici, která zmíněný formát vymyslela.
Collinsová se v prvním vydání o víkendu nabídla vskutku bizarní příběh. Vyprávěla, jak během aktuálního turnaje v Miami procházela areálem se svým psem Quincym.
„Není dovolené brát psy k šatnám, ale bylo pozdě a nikdo tam nebyl. Quincy běhal dokola, byl nadšený a potom se rozhodl vykakat se přesně před šatnou někoho, koho nejsem fanouškem,“ usmívala se Američanka, která momentálně kvůli zranění nehraje.
„Nebudu zmiňovat jméno té hráčky, nechci nikoho srážet, protože pracuji na tom být nejlepší verzí sebe sama. Ale Quincy moc dobře věděl, co dělá,“ dodala. Bylo víc než zřejmé, že mluví o Šwiatekové.
Na sítích za svůj výstup sklidila záplavu negativních ohlasů, mnozí Collinsovou začali označovat za „nejhoršího člověka tenisu“.
Druhý den ale do studia dorazila znovu a tentokrát dala k dobru příběh o francouzském tenistovi Corentinu Moutetovi, který v Miami na úvod vyřadil Čecha Tomáše Macháče.
„Bylo to docela vtipné, protože Moutet mě přestal sledovat poté, co se do médií dostal můj profil na seznamce, kde jsem napsala, že nemám zájem o menší chlapy. To ho naštvalo, napsal mi a pak mě přestal sledovat. A včera večer mi znovu vklouzl do zpráv a ptal se, jestli jsem viděla jeho zápas a všechny ty servisy, které trefoval,“ vyprávěla Američanka.
Francouz to ale nenechal bez reakce a Collinsovou obvinil ze lži.
„Jak tě můžu přestat sledovat, když jsem tě nikdy nesledoval? Otázka na Tennis Channel: jak můžete někoho nechat v televizi říkat takové kecy? Ty jsi sledovala mě. Psala jsi mi kvůli mixu. A já jsem tě nikdy ani nesledoval. Jsi připravená říct cokoliv, jen aby se o tobě mluvilo. Měla by ses naučit mít se ráda, abys nemusela dělat hlouposti kvůli pozornosti,“ láteřil Moutet na sítích.
Americké šlágry na CANAL+ Sport
Nejlepší světové tenistky v březnu tradičně zápolí na prestižních turnajích "Sunshine Double" v Kalifornii a na Floridě. Betonové kurty v Indian Wells a Miami se stávají scénami pro akce WTA 1000. Všechny důležité mače v přímých přenosech, živá studia i rozhovory sledujte na CANAL+ Sport 2 a 3.
Slovinské volební drama: "probruselský" premiér velmi těsně poráží Orbánova spojence
Hnutí Svoboda premiéra Roberta Goloba zřejmě zvítězilo v nedělních slovinských parlamentních volbách, uvedly agentury DPA a APA. Před půlnocí bylo sečteno bylo 99,85 procenta hlasů. Poražený expremiér Janez Janša naznačil, že chce napadnout těsný výsledek voleb.
ŽIVĚ Otevřete Hormuz, nebo zničíme vaše elektrárny, hrozí Trump. Írán slibuje odvetu
Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer 48hodinové ultimátum Íránu na úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, "počínaje tou největší". Írán zpětně pohrozil svou odvetou.
Srážka letadla s hasičským vozem: dva piloti zahynuli, newyorské letiště stojí
Na newyorském letišti LaGuardia se dnes v noci srazilo letadlo společnosti Air Canada s hasičským vozem. Čtyři lidé jsou zraněni, dva piloti zahynuli, letiště kvůli nehodě přerušilo provoz.
ŽIVĚ Opravili slepé ulice. Pětimiliardová injekce obcím od MMR měla mizivý přínos
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo obcím ze státního rozpočtu od roku 2019 do února 2025 celkem 4,7 miliardy korun na obnovu místních komunikací. Podpořilo tím 2150 projektů. Na kontrolovaném vzorku se ale ukázalo, že ve víc než polovině případů měla tato podpora minimální přínos pro řešení dopravní situace.
Zaspali jsme. Obranu proti dronům nemá vůbec nikdo, varuje expert. Nadějí je Ukrajina
Nikdo nejsme připravení, všichni jsme zaspali. I bohaté arabské státy, které věřily, že mají na vše dost peněz. Ale když se podíváme třeba do České republiky, tak my nejsme připraveni vůbec na nic, varuje bezpečnostní expert Milan Mikulecký, který pět let pracoval pro vládu v Abú Dhabí.